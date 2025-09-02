Što je Animecoin (ANIME)

Animecoin transforms the global anime industry into a community-owned creative network. As the Culture Coin of the anime industry, Animecoin powers a digital economy where one billion global fans can shape and own the future of anime. Since Azuki's launch in January 2022 as the premier Web3 anime brand, a global community has formed to build towards an open anime universe. Now, Animecoin expands this vision with a powerful mission: empowering one billion global fans to shape and own the future of anime culture.

Animecoin dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Animecoin ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.



Osim toga, možeš:

- Provjeriti ANIME dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.

- Čitaj recenzije i analitiku o Animecoin na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Animecoin učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Animecoin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Animecoin (ANIME) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Animecoin (ANIME) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Animecoin.

Provjerite Animecoin predviđanje cijene sada!

Animecoin (ANIME) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Animecoin (ANIME) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ANIME opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Animecoin (ANIME)

Tražiš kako kupiti Animecoin? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Animecoin na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

ANIME u lokalnim valutama

Isprobajte pretvarač

Animecoin Resurs

Za dublje razumijevanje Animecoin, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Animecoin Koliko Animecoin (ANIME) vrijedi danas? Cijena ANIME uživo u USD je 0.01496 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena ANIME u USD? $ 0.01496 . Provjerite Trenutačna cijena ANIME u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Animecoin? Tržišna kapitalizacija za ANIME je $ 82.86M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za ANIME? Količina u optjecaju za ANIME je 5.54B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ANIME? ANIME je postigao ATH cijenu od 0.1860638973479942 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ANIME? ANIME je vidio ATL cijenu od 0.01230881396082252 USD . Koliki je obujam trgovanja za ANIME? 24-satni obujam trgovanja za ANIME je $ 1.03M USD . Hoće li ANIME još narasti ove godine? ANIME mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ANIME predviđanje cijene za detaljniju analizu.

