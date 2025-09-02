Više o DEGO

dego.finance Cijena(DEGO)

1 DEGO u USD cijena uživo:

$1.2484
$1.2484$1.2484
-0.34%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena dego.finance (DEGO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:47:27 (UTC+8)

dego.finance (DEGO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.2305
$ 1.2305$ 1.2305
24-satna najniža cijena
$ 1.2854
$ 1.2854$ 1.2854
24-satna najviša cijena

$ 1.2305
$ 1.2305$ 1.2305

$ 1.2854
$ 1.2854$ 1.2854

$ 33.82069595
$ 33.82069595$ 33.82069595

$ 0.426268683664
$ 0.426268683664$ 0.426268683664

+1.09%

-0.33%

-1.01%

-1.01%

dego.finance (DEGO) cijena u stvarnom vremenu je $ 1.2484. Tijekom protekla 24 sata, DEGOtrgovalo je između najniže cijene $ 1.2305 i najviše cijene $ 1.2854, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DEGO je $ 33.82069595, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.426268683664.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DEGO se promijenio za +1.09% u posljednjih sat vremena, -0.33% u posljednjih 24 sata i -1.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu dego.finance (DEGO)

No.780

$ 26.21M
$ 26.21M$ 26.21M

$ 517.37K
$ 517.37K$ 517.37K

$ 26.22M
$ 26.22M$ 26.22M

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

21,000,000
21,000,000 21,000,000

99.98%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija dego.finance je $ 26.21M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 517.37K. Količina u optjecaju DEGO je 21.00M, s ukupnom količinom od 21000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 26.22M.

dego.finance (DEGO) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena dego.finance za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.004259-0.33%
30 dana$ +0.1295+11.57%
60 dana$ +0.2188+21.25%
90 dana$ -1.3796-52.50%
dego.finance promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u DEGO od $ -0.004259 (-0.33%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

dego.finance 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.1295 (+11.57%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

dego.finance 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u DEGO od $ +0.2188 (+21.25%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

dego.finance 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -1.3796 (-52.50%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena dego.finance (DEGO)?

Pogledajte dego.finance stranicu Povijest cijena sada.

Što je dego.finance (DEGO)

DEGO is a brand new concept to realize a sustainable DeFi ecosystem. DEGO adopts a modular combination design concept to combine different products into one system to achieve the effect of 1+1>2. As the governance token of the ecosystem released on the Ethereum blockchain, DEGO gives users the right to participate in the DEGODAO governance system by staking DEGO after obtaining UNI-V2LP. DEGO can be used for ecosystem governance, mortgages, fees and other scenarios.

dego.finance dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje dego.finance ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti DEGO dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o dego.finance na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje dego.finance učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

dego.finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će dego.finance (DEGO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših dego.finance (DEGO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za dego.finance.

Provjerite dego.finance predviđanje cijene sada!

dego.finance (DEGO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike dego.finance (DEGO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DEGO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti dego.finance (DEGO)

Tražiš kako kupiti dego.finance? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti dego.finance na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

DEGO u lokalnim valutama

1 dego.finance(DEGO) u VND
32,851.646
1 dego.finance(DEGO) u AUD
A$1.897568
1 dego.finance(DEGO) u GBP
0.911332
1 dego.finance(DEGO) u EUR
1.06114
1 dego.finance(DEGO) u USD
$1.2484
1 dego.finance(DEGO) u MYR
RM5.268248
1 dego.finance(DEGO) u TRY
51.37166
1 dego.finance(DEGO) u JPY
¥183.5148
1 dego.finance(DEGO) u ARS
ARS$1,719.558644
1 dego.finance(DEGO) u RUB
100.583588
1 dego.finance(DEGO) u INR
109.98404
1 dego.finance(DEGO) u IDR
Rp20,465.570496
1 dego.finance(DEGO) u KRW
1,738.7091
1 dego.finance(DEGO) u PHP
71.371028
1 dego.finance(DEGO) u EGP
￡E.60.584852
1 dego.finance(DEGO) u BRL
R$6.791296
1 dego.finance(DEGO) u CAD
C$1.710308
1 dego.finance(DEGO) u BDT
151.9927
1 dego.finance(DEGO) u NGN
1,911.787276
1 dego.finance(DEGO) u COP
$5,013.649304
1 dego.finance(DEGO) u ZAR
R.21.959356
1 dego.finance(DEGO) u UAH
51.74618
1 dego.finance(DEGO) u VES
Bs182.2664
1 dego.finance(DEGO) u CLP
$1,208.4512
1 dego.finance(DEGO) u PKR
Rs354.345856
1 dego.finance(DEGO) u KZT
673.349508
1 dego.finance(DEGO) u THB
฿40.298352
1 dego.finance(DEGO) u TWD
NT$38.250976
1 dego.finance(DEGO) u AED
د.إ4.581628
1 dego.finance(DEGO) u CHF
Fr0.99872
1 dego.finance(DEGO) u HKD
HK$9.73752
1 dego.finance(DEGO) u AMD
֏477.57542
1 dego.finance(DEGO) u MAD
.د.م11.2356
1 dego.finance(DEGO) u MXN
$23.28266
1 dego.finance(DEGO) u SAR
ريال4.6815
1 dego.finance(DEGO) u PLN
4.544176
1 dego.finance(DEGO) u RON
лв5.405572
1 dego.finance(DEGO) u SEK
kr11.722476
1 dego.finance(DEGO) u BGN
лв2.084828
1 dego.finance(DEGO) u HUF
Ft421.609648
1 dego.finance(DEGO) u CZK
26.041624
1 dego.finance(DEGO) u KWD
د.ك0.380762
1 dego.finance(DEGO) u ILS
4.18214
1 dego.finance(DEGO) u AOA
Kz1,138.003988
1 dego.finance(DEGO) u BHD
.د.ب0.4706468
1 dego.finance(DEGO) u BMD
$1.2484
1 dego.finance(DEGO) u DKK
kr7.952308
1 dego.finance(DEGO) u HNL
L32.720564
1 dego.finance(DEGO) u MUR
57.17672
1 dego.finance(DEGO) u NAD
$21.97184
1 dego.finance(DEGO) u NOK
kr12.471516
1 dego.finance(DEGO) u NZD
$2.109796
1 dego.finance(DEGO) u PAB
B/.1.2484
1 dego.finance(DEGO) u PGK
K5.280732
1 dego.finance(DEGO) u QAR
ر.ق4.55666
1 dego.finance(DEGO) u RSD
дин.124.96484

Za dublje razumijevanje dego.finance, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena dego.finance web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o dego.finance

Koliko dego.finance (DEGO) vrijedi danas?
Cijena DEGO uživo u USD je 1.2484 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DEGO u USD?
Trenutačna cijena DEGO u USD je $ 1.2484. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija dego.finance?
Tržišna kapitalizacija za DEGO je $ 26.21M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DEGO?
Količina u optjecaju za DEGO je 21.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DEGO?
DEGO je postigao ATH cijenu od 33.82069595 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DEGO?
DEGO je vidio ATL cijenu od 0.426268683664 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DEGO?
24-satni obujam trgovanja za DEGO je $ 517.37K USD.
Hoće li DEGO još narasti ove godine?
DEGO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DEGO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:47:27 (UTC+8)

dego.finance (DEGO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

