XSwap (XSWAP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u XSwap (XSWAP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

XSwap (XSWAP) Informacije XSwap is a dapp built on Chainlink CCIP - a decentralized interoperability protocol to transfer messages and funds between blockchains. XSwap provides a service layer on top of CCIP to execute cross-chain token swaps and flexible smart contract execution on the destination chains. Službena web stranica: https://xswap.link Bijela knjiga: https://docs.xswap.link/ Istraživač blokova: https://basescan.org/token/0x8fe815417913a93ea99049fc0718ee1647a2a07c Kupi XSWAP odmah!

XSwap (XSWAP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za XSwap (XSWAP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 9.54M $ 9.54M $ 9.54M Ukupna količina: $ 345.36M $ 345.36M $ 345.36M Količina u optjecaju: $ 250.87M $ 250.87M $ 250.87M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 13.31M $ 13.31M $ 13.31M Povijesni maksimum: $ 0.25 $ 0.25 $ 0.25 Povijesni minimum: $ 0.03175024909521895 $ 0.03175024909521895 $ 0.03175024909521895 Trenutna cijena: $ 0.03803 $ 0.03803 $ 0.03803 Saznajte više o cijeni XSwap (XSWAP)

XSwap (XSWAP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike XSwap (XSWAP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj XSWAP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja XSWAP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku XSWAP tokena, istražite XSWAP cijenu tokena uživo!

Kako kupiti XSWAP Jeste li zainteresirani za dodavanje XSwap (XSWAP) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje XSWAP, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati XSWAP na MEXC-u odmah!

XSwap (XSWAP) Povijest cijena Analiza povijesti cijena XSWAP pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite XSWAP povijest cijena odmah!

XSWAP Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide XSWAP? Naša XSWAP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte XSWAP predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!