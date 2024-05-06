XSWAP

XSwap is a dapp built on Chainlink CCIP - a decentralized interoperability protocol to transfer messages and funds between blockchains. XSwap provides a service layer on top of CCIP to execute cross-chain token swaps and flexible smart contract execution on the destination chains.

ImeXSWAP

PoredakNo.1228

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.02%

Količina u optjecaju250,865,198

Maksimalna količina350,000,000

Ukupna količina345,362,377.78968024

Stopa optjecaja0.7167%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.19785616341934972,2024-05-06

Najniža cijena0.03175024909521895,2024-09-12

Javni blockchainETH

