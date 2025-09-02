Electra Protocol (XEP) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0002091. Tijekom protekla 24 sata, XEPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0002018 i najviše cijene $ 0.0002149, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XEP je $ 0.00364294, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000164469871839282.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XEP se promijenio za -0.15% u posljednjih sat vremena, +0.76% u posljednjih 24 sata i +7.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Electra Protocol (XEP)
Trenutačna tržišna kapitalizacija Electra Protocol je $ 3.82M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 57.34K. Količina u optjecaju XEP je 18.26B, s ukupnom količinom od 18259056352.5107. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.27M.
Electra Protocol (XEP) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Electra Protocol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.000001579
+0.76%
30 dana
$ +0.0000104
+5.23%
60 dana
$ -0.0000053
-2.48%
90 dana
$ -0.0000372
-15.11%
Electra Protocol promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u XEP od $ +0.000001579 (+0.76%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Electra Protocol 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0000104 (+5.23%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Electra Protocol 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u XEP od $ -0.0000053 (-2.48%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Electra Protocol 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0000372 (-15.11%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Electra Protocol (XEP)?
XEP is the core of a powerful, community-driven ecosystem, designed for growth and innovation. The Electra Protocol blockchain (Layer 1) provides the foundation for seamless, secure trading, while OmniXEP’s fast Layer 2 technology, unbreakable smart contracts, and ultra-low fees make it easy to build and trade. With ElectraDEX integrated, creating and exchanging tokens is simple. Whether you’re a developer or creator, you’re welcome to build on XEP and be part of this decentralized future
Electra Protocol dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu.
Osim toga, možeš: - Provjeriti XEP dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Electra Protocol na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Electra Protocol učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Electra Protocol Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Electra Protocol (XEP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Electra Protocol (XEP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Electra Protocol.
Razumijevanje tokenomike Electra Protocol (XEP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o XEP opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Electra Protocol (XEP)
Tražiš kako kupiti Electra Protocol? Proces je jednostavan i bez muke!
