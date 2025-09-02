Više o XEP

Grafikon aktualnih cijena Electra Protocol (XEP)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:37:43 (UTC+8)

Electra Protocol (XEP) Informacije o cijeni (USD)

Electra Protocol (XEP) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0002091. Tijekom protekla 24 sata, XEPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0002018 i najviše cijene $ 0.0002149, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XEP je $ 0.00364294, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000164469871839282.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XEP se promijenio za -0.15% u posljednjih sat vremena, +0.76% u posljednjih 24 sata i +7.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Electra Protocol (XEP)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Electra Protocol je $ 3.82M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 57.34K. Količina u optjecaju XEP je 18.26B, s ukupnom količinom od 18259056352.5107. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.27M.

Electra Protocol (XEP) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Electra Protocol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.000001579+0.76%
30 dana$ +0.0000104+5.23%
60 dana$ -0.0000053-2.48%
90 dana$ -0.0000372-15.11%
Electra Protocol promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u XEP od $ +0.000001579 (+0.76%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Electra Protocol 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0000104 (+5.23%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Electra Protocol 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u XEP od $ -0.0000053 (-2.48%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Electra Protocol 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0000372 (-15.11%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Electra Protocol (XEP)?

Pogledajte Electra Protocol stranicu Povijest cijena sada.

Što je Electra Protocol (XEP)

XEP is the core of a powerful, community-driven ecosystem, designed for growth and innovation. The Electra Protocol blockchain (Layer 1) provides the foundation for seamless, secure trading, while OmniXEP’s fast Layer 2 technology, unbreakable smart contracts, and ultra-low fees make it easy to build and trade. With ElectraDEX integrated, creating and exchanging tokens is simple. Whether you’re a developer or creator, you’re welcome to build on XEP and be part of this decentralized future

Electra Protocol dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Electra Protocol ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti XEP dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Electra Protocol na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Electra Protocol učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Electra Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Electra Protocol (XEP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Electra Protocol (XEP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Electra Protocol.

Provjerite Electra Protocol predviđanje cijene sada!

Electra Protocol (XEP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Electra Protocol (XEP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o XEP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Electra Protocol (XEP)

Tražiš kako kupiti Electra Protocol? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Electra Protocol na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

XEP u lokalnim valutama

Electra Protocol Resurs

Za dublje razumijevanje Electra Protocol, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Electra Protocol web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Electra Protocol

Koliko Electra Protocol (XEP) vrijedi danas?
Cijena XEP uživo u USD je 0.0002091 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena XEP u USD?
Trenutačna cijena XEP u USD je $ 0.0002091. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Electra Protocol?
Tržišna kapitalizacija za XEP je $ 3.82M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za XEP?
Količina u optjecaju za XEP je 18.26B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za XEP?
XEP je postigao ATH cijenu od 0.00364294 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za XEP?
XEP je vidio ATL cijenu od 0.000164469871839282 USD.
Koliki je obujam trgovanja za XEP?
24-satni obujam trgovanja za XEP je $ 57.34K USD.
Hoće li XEP još narasti ove godine?
XEP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte XEP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:37:43 (UTC+8)

Electra Protocol (XEP) Važna ažuriranja industrije

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

