Prosper (PROS) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.19. Tijekom protekla 24 sata, PROStrgovalo je između najniže cijene $ 0.18843 i najviše cijene $ 0.19093, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PROS je $ 9.39432895, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.025453314164864925.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PROS se promijenio za -0.13% u posljednjih sat vremena, -0.02% u posljednjih 24 sata i -12.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Prosper (PROS)
No.1150
$ 9.77M
$ 9.77M$ 9.77M
$ 54.20K
$ 54.20K$ 54.20K
$ 19.00M
$ 19.00M$ 19.00M
51.39M
51.39M 51.39M
100,000,000
100,000,000 100,000,000
NONE
Trenutačna tržišna kapitalizacija Prosper je $ 9.77M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 54.20K. Količina u optjecaju PROS je 51.39M, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.00M.
Prosper (PROS) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Prosper za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.000038
-0.02%
30 dana
$ +0.10921
+135.17%
60 dana
$ +0.15237
+404.91%
90 dana
$ +0.13752
+262.04%
Prosper promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u PROS od $ -0.000038 (-0.02%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Prosper 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.10921 (+135.17%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Prosper 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PROS od $ +0.15237 (+404.91%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Prosper 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.13752 (+262.04%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Prosper (PROS)?
Prosper is bridging institutional-grade Bitcoin mining power on-chain and aiming to fully unlock the potential of Bitcoin, the most decentralized cryptocurrency.
Prosper sets out to redefine the possibilities of on-chain liquidity and what a decentralized protocol can bring to the community. Prosper sees a unique opportunity to further decentralize the Bitcoin ecosystem, by bringing Bitcoin’s underlying network layer—Bitcoin mining power—on-chain to enable community participation and ownership and creating a new fundamental building block for the broader ecosystem
Prosper dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Prosper ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti PROS dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Prosper na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Prosper učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Prosper Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Prosper (PROS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Prosper (PROS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Prosper.
Razumijevanje tokenomike Prosper (PROS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PROS opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Prosper (PROS)
Tražiš kako kupiti Prosper? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Prosper na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.