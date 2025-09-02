Što je Prosper (PROS)

Prosper is bridging institutional-grade Bitcoin mining power on-chain and aiming to fully unlock the potential of Bitcoin, the most decentralized cryptocurrency. Prosper sets out to redefine the possibilities of on-chain liquidity and what a decentralized protocol can bring to the community. Prosper sees a unique opportunity to further decentralize the Bitcoin ecosystem, by bringing Bitcoin’s underlying network layer—Bitcoin mining power—on-chain to enable community participation and ownership and creating a new fundamental building block for the broader ecosystem

Prosper Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Prosper (PROS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Prosper (PROS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Prosper.

Provjerite Prosper predviđanje cijene sada!

Prosper (PROS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Prosper (PROS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PROS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Prosper Resurs

Za dublje razumijevanje Prosper, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Prosper Koliko Prosper (PROS) vrijedi danas? Cijena PROS uživo u USD je 0.19 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena PROS u USD? $ 0.19 . Provjerite Trenutačna cijena PROS u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Prosper? Tržišna kapitalizacija za PROS je $ 9.77M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za PROS? Količina u optjecaju za PROS je 51.39M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PROS? PROS je postigao ATH cijenu od 9.39432895 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PROS? PROS je vidio ATL cijenu od 0.025453314164864925 USD . Koliki je obujam trgovanja za PROS? 24-satni obujam trgovanja za PROS je $ 54.20K USD . Hoće li PROS još narasti ove godine? PROS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PROS predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Prosper (PROS) Važna ažuriranja industrije

