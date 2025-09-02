Više o AI

AI Informacije o cijeni

AI Bijela knjiga

AI Službena web stranica

AI Tokenomija

AI Prognoza cijena

AI Povijest

Vodič za kupnju AI

Konverter AI u fiducijarnu valutu

AI Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Sleepless AI Logotip

Sleepless AI Cijena(AI)

1 AI u USD cijena uživo:

$0.1261
$0.1261$0.1261
-1.94%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Sleepless AI (AI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:22:41 (UTC+8)

Sleepless AI (AI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.1213
$ 0.1213$ 0.1213
24-satna najniža cijena
$ 0.1404
$ 0.1404$ 0.1404
24-satna najviša cijena

$ 0.1213
$ 0.1213$ 0.1213

$ 0.1404
$ 0.1404$ 0.1404

$ 2.3774513979494185
$ 2.3774513979494185$ 2.3774513979494185

$ 0.09675355458008243
$ 0.09675355458008243$ 0.09675355458008243

+1.77%

-1.94%

+9.56%

+9.56%

Sleepless AI (AI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.126. Tijekom protekla 24 sata, AItrgovalo je između najniže cijene $ 0.1213 i najviše cijene $ 0.1404, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AI je $ 2.3774513979494185, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.09675355458008243.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AI se promijenio za +1.77% u posljednjih sat vremena, -1.94% u posljednjih 24 sata i +9.56% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sleepless AI (AI)

No.584

$ 48.20M
$ 48.20M$ 48.20M

$ 7.76M
$ 7.76M$ 7.76M

$ 126.00M
$ 126.00M$ 126.00M

382.56M
382.56M 382.56M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

38.25%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sleepless AI je $ 48.20M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 7.76M. Količina u optjecaju AI je 382.56M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 126.00M.

Sleepless AI (AI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Sleepless AI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.002495-1.94%
30 dana$ +0.0107+9.28%
60 dana$ +0.0116+10.13%
90 dana$ -0.0235-15.72%
Sleepless AI promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u AI od $ -0.002495 (-1.94%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Sleepless AI 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0107 (+9.28%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Sleepless AI 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u AI od $ +0.0116 (+10.13%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Sleepless AI 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0235 (-15.72%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Sleepless AI (AI)?

Pogledajte Sleepless AI stranicu Povijest cijena sada.

Što je Sleepless AI (AI)

Sleepless AI emerges as a groundbreaking Web3+AI gaming platform, ingeniously blending artificial intelligence and blockchain technology. At its core, Sleepless AI aims to revolutionize the gaming industry with its unique approach and the extensive expertise of its team.

Sleepless AI dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Sleepless AI ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti AI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Sleepless AI na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Sleepless AI učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Sleepless AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Sleepless AI (AI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Sleepless AI (AI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Sleepless AI.

Provjerite Sleepless AI predviđanje cijene sada!

Sleepless AI (AI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Sleepless AI (AI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Sleepless AI (AI)

Tražiš kako kupiti Sleepless AI? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Sleepless AI na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

AI u lokalnim valutama

1 Sleepless AI(AI) u VND
3,315.69
1 Sleepless AI(AI) u AUD
A$0.19152
1 Sleepless AI(AI) u GBP
0.09198
1 Sleepless AI(AI) u EUR
0.1071
1 Sleepless AI(AI) u USD
$0.126
1 Sleepless AI(AI) u MYR
RM0.53172
1 Sleepless AI(AI) u TRY
5.1849
1 Sleepless AI(AI) u JPY
¥18.522
1 Sleepless AI(AI) u ARS
ARS$173.55366
1 Sleepless AI(AI) u RUB
10.15308
1 Sleepless AI(AI) u INR
11.09052
1 Sleepless AI(AI) u IDR
Rp2,065.57344
1 Sleepless AI(AI) u KRW
175.4865
1 Sleepless AI(AI) u PHP
7.19838
1 Sleepless AI(AI) u EGP
￡E.6.11478
1 Sleepless AI(AI) u BRL
R$0.68418
1 Sleepless AI(AI) u CAD
C$0.17262
1 Sleepless AI(AI) u BDT
15.31278
1 Sleepless AI(AI) u NGN
192.95514
1 Sleepless AI(AI) u COP
$506.02356
1 Sleepless AI(AI) u ZAR
R.2.2176
1 Sleepless AI(AI) u UAH
5.21262
1 Sleepless AI(AI) u VES
Bs18.396
1 Sleepless AI(AI) u CLP
$122.22
1 Sleepless AI(AI) u PKR
Rs35.70336
1 Sleepless AI(AI) u KZT
67.81446
1 Sleepless AI(AI) u THB
฿4.06854
1 Sleepless AI(AI) u TWD
NT$3.85938
1 Sleepless AI(AI) u AED
د.إ0.46242
1 Sleepless AI(AI) u CHF
Fr0.1008
1 Sleepless AI(AI) u HKD
HK$0.98154
1 Sleepless AI(AI) u AMD
֏48.16476
1 Sleepless AI(AI) u MAD
.د.م1.13148
1 Sleepless AI(AI) u MXN
$2.3499
1 Sleepless AI(AI) u SAR
ريال0.4725
1 Sleepless AI(AI) u PLN
0.45864
1 Sleepless AI(AI) u RON
лв0.54558
1 Sleepless AI(AI) u SEK
kr1.18314
1 Sleepless AI(AI) u BGN
лв0.21042
1 Sleepless AI(AI) u HUF
Ft42.52374
1 Sleepless AI(AI) u CZK
2.62836
1 Sleepless AI(AI) u KWD
د.ك0.03843
1 Sleepless AI(AI) u ILS
0.4221
1 Sleepless AI(AI) u AOA
Kz114.85782
1 Sleepless AI(AI) u BHD
.د.ب0.047376
1 Sleepless AI(AI) u BMD
$0.126
1 Sleepless AI(AI) u DKK
kr0.80262
1 Sleepless AI(AI) u HNL
L3.29616
1 Sleepless AI(AI) u MUR
5.7708
1 Sleepless AI(AI) u NAD
$2.21256
1 Sleepless AI(AI) u NOK
kr1.25874
1 Sleepless AI(AI) u NZD
$0.21294
1 Sleepless AI(AI) u PAB
B/.0.126
1 Sleepless AI(AI) u PGK
K0.53298
1 Sleepless AI(AI) u QAR
ر.ق0.45864
1 Sleepless AI(AI) u RSD
дин.12.60882

Sleepless AI Resurs

Za dublje razumijevanje Sleepless AI, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Sleepless AI web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Sleepless AI

Koliko Sleepless AI (AI) vrijedi danas?
Cijena AI uživo u USD je 0.126 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AI u USD?
Trenutačna cijena AI u USD je $ 0.126. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Sleepless AI?
Tržišna kapitalizacija za AI je $ 48.20M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AI?
Količina u optjecaju za AI je 382.56M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AI?
AI je postigao ATH cijenu od 2.3774513979494185 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AI?
AI je vidio ATL cijenu od 0.09675355458008243 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AI?
24-satni obujam trgovanja za AI je $ 7.76M USD.
Hoće li AI još narasti ove godine?
AI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:22:41 (UTC+8)

Sleepless AI (AI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

AI u USD kalkulator

Iznos

AI
AI
USD
USD

1 AI = 0.126 USD

Trgujte AI

AIUSDT
$0.1261
$0.1261$0.1261
-2.02%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine