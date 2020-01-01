Electra Protocol (XEP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Electra Protocol (XEP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Electra Protocol (XEP) Informacije XEP is the core of a powerful, community-driven ecosystem, designed for growth and innovation. The Electra Protocol blockchain (Layer 1) provides the foundation for seamless, secure trading, while OmniXEP’s fast Layer 2 technology, unbreakable smart contracts, and ultra-low fees make it easy to build and trade. With ElectraDEX integrated, creating and exchanging tokens is simple. Whether you’re a developer or creator, you’re welcome to build on XEP and be part of this decentralized future Službena web stranica: https://electraprotocol.com Bijela knjiga: https://www.electraprotocol.com/whitepaper/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/2HmJ717Smn26MRn4PzmbGf29Z5d2nU6Jqre7HyELNsX3 Kupi XEP odmah!

Electra Protocol (XEP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Electra Protocol (XEP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.87M $ 3.87M $ 3.87M Ukupna količina: $ 18.26B $ 18.26B $ 18.26B Količina u optjecaju: $ 18.26B $ 18.26B $ 18.26B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.36M $ 6.36M $ 6.36M Povijesni maksimum: $ 0.0048 $ 0.0048 $ 0.0048 Povijesni minimum: $ 0.000164469871839282 $ 0.000164469871839282 $ 0.000164469871839282 Trenutna cijena: $ 0.0002119 $ 0.0002119 $ 0.0002119 Saznajte više o cijeni Electra Protocol (XEP)

Electra Protocol (XEP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Electra Protocol (XEP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj XEP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja XEP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku XEP tokena, istražite XEP cijenu tokena uživo!

Kako kupiti XEP Jeste li zainteresirani za dodavanje Electra Protocol (XEP) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje XEP, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati XEP na MEXC-u odmah!

Electra Protocol (XEP) Povijest cijena Analiza povijesti cijena XEP pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite XEP povijest cijena odmah!

XEP Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide XEP? Naša XEP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte XEP predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!