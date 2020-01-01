Electra Protocol (XEP) Tokenomika

Electra Protocol (XEP) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Electra Protocol (XEP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Electra Protocol (XEP) Informacije

XEP is the core of a powerful, community-driven ecosystem, designed for growth and innovation. The Electra Protocol blockchain (Layer 1) provides the foundation for seamless, secure trading, while OmniXEP’s fast Layer 2 technology, unbreakable smart contracts, and ultra-low fees make it easy to build and trade. With ElectraDEX integrated, creating and exchanging tokens is simple. Whether you’re a developer or creator, you’re welcome to build on XEP and be part of this decentralized future

Službena web stranica:
https://electraprotocol.com
Bijela knjiga:
https://www.electraprotocol.com/whitepaper/
Istraživač blokova:
https://solscan.io/token/2HmJ717Smn26MRn4PzmbGf29Z5d2nU6Jqre7HyELNsX3

Electra Protocol (XEP) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Electra Protocol (XEP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 3.87M
$ 3.87M$ 3.87M
Ukupna količina:
$ 18.26B
$ 18.26B$ 18.26B
Količina u optjecaju:
$ 18.26B
$ 18.26B$ 18.26B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 6.36M
$ 6.36M$ 6.36M
Povijesni maksimum:
$ 0.0048
$ 0.0048$ 0.0048
Povijesni minimum:
$ 0.000164469871839282
$ 0.000164469871839282$ 0.000164469871839282
Trenutna cijena:
$ 0.0002119
$ 0.0002119$ 0.0002119

Electra Protocol (XEP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Electra Protocol (XEP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj XEP tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja XEP tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku XEP tokena, istražite XEP cijenu tokena uživo!

Kako kupiti XEP

Jeste li zainteresirani za dodavanje Electra Protocol (XEP) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje XEP, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Electra Protocol (XEP) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena XEP pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

XEP Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide XEP? Naša XEP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.