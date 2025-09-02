Što je Wootrade Network (WOO)

Wootrade is incubated by the top quantitative fund Kronos Research, which aims to solve the pain points of the diversified liquidity of the cryptocurrency market, and provides sufficient trading depth for users such as exchanges, wallets, and trading institutions with zero fees. At present, Wootrade products have been in operation for nearly one year and have been upgraded to version 2.0. There are more than 10 exchanges and trading institutions connected, including Gate.io, hoo.com, MXC, Oneboat Capital, Genesis Block, etc. A total of over 65,000 end users have used its trading depth through the exchanges cooperating with Wootrade.

Wootrade Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Wootrade Network (WOO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Wootrade Network (WOO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Wootrade Network.

Wootrade Network (WOO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Wootrade Network (WOO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WOO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Wootrade Network (WOO)

WOO u lokalnim valutama

Wootrade Network Resurs

Za dublje razumijevanje Wootrade Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Wootrade Network Koliko Wootrade Network (WOO) vrijedi danas? Cijena WOO uživo u USD je 0.06552 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena WOO u USD? $ 0.06552 . Provjerite Trenutačna cijena WOO u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Wootrade Network? Tržišna kapitalizacija za WOO je $ 124.96M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za WOO? Količina u optjecaju za WOO je 1.91B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WOO? WOO je postigao ATH cijenu od 2.480697056195773 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WOO? WOO je vidio ATL cijenu od 0 USD . Koliki je obujam trgovanja za WOO? 24-satni obujam trgovanja za WOO je $ 524.21K USD . Hoće li WOO još narasti ove godine? WOO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WOO predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Wootrade Network (WOO) Važna ažuriranja industrije

