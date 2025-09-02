Wootrade Network (WOO) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.06552. Tijekom protekla 24 sata, WOOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.06425 i najviše cijene $ 0.07009, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WOO je $ 2.480697056195773, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WOO se promijenio za +0.69% u posljednjih sat vremena, -1.16% u posljednjih 24 sata i -2.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Wootrade Network je $ 124.96M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 524.21K. Količina u optjecaju WOO je 1.91B, s ukupnom količinom od 2207242896.037396. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 144.62M.
Wootrade Network (WOO) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Wootrade Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0007693
-1.16%
30 dana
$ -0.00135
-2.02%
60 dana
$ -0.00353
-5.12%
90 dana
$ -0.01629
-19.92%
Wootrade Network promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u WOO od $ -0.0007693 (-1.16%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Wootrade Network 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00135 (-2.02%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Wootrade Network 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u WOO od $ -0.00353 (-5.12%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Wootrade Network 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.01629 (-19.92%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Wootrade is incubated by the top quantitative fund Kronos Research, which aims to solve the pain points of the diversified liquidity of the cryptocurrency market, and provides sufficient trading depth for users such as exchanges, wallets, and trading institutions with zero fees. At present, Wootrade products have been in operation for nearly one year and have been upgraded to version 2.0. There are more than 10 exchanges and trading institutions connected, including Gate.io, hoo.com, MXC, Oneboat Capital, Genesis Block, etc. A total of over 65,000 end users have used its trading depth through the exchanges cooperating with Wootrade.
Razumijevanje tokenomike Wootrade Network (WOO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WOO opsežnoj tokenomici tokena odmah!
