Wootrade Network (WOO) Informacije o cijeni (USD)

Wootrade Network (WOO) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.06552. Tijekom protekla 24 sata, WOOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.06425 i najviše cijene $ 0.07009, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WOO je $ 2.480697056195773, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WOO se promijenio za +0.69% u posljednjih sat vremena, -1.16% u posljednjih 24 sata i -2.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wootrade Network je $ 124.96M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 524.21K. Količina u optjecaju WOO je 1.91B, s ukupnom količinom od 2207242896.037396. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 144.62M.

Wootrade Network (WOO) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Wootrade Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0007693-1.16%
30 dana$ -0.00135-2.02%
60 dana$ -0.00353-5.12%
90 dana$ -0.01629-19.92%
Wootrade Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u WOO od $ -0.0007693 (-1.16%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Wootrade Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00135 (-2.02%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Wootrade Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u WOO od $ -0.00353 (-5.12%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Wootrade Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.01629 (-19.92%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Wootrade Network (WOO)?

Pogledajte Wootrade Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je Wootrade Network (WOO)

Wootrade is incubated by the top quantitative fund Kronos Research, which aims to solve the pain points of the diversified liquidity of the cryptocurrency market, and provides sufficient trading depth for users such as exchanges, wallets, and trading institutions with zero fees. At present, Wootrade products have been in operation for nearly one year and have been upgraded to version 2.0. There are more than 10 exchanges and trading institutions connected, including Gate.io, hoo.com, MXC, Oneboat Capital, Genesis Block, etc. A total of over 65,000 end users have used its trading depth through the exchanges cooperating with Wootrade.

Wootrade Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Wootrade Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti WOO dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Wootrade Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Wootrade Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Wootrade Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Wootrade Network (WOO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Wootrade Network (WOO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Wootrade Network.

Provjerite Wootrade Network predviđanje cijene sada!

Wootrade Network (WOO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Wootrade Network (WOO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WOO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Wootrade Network (WOO)

Tražiš kako kupiti Wootrade Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Wootrade Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

WOO u lokalnim valutama

1 Wootrade Network(WOO) u VND
1,724.1588
1 Wootrade Network(WOO) u AUD
A$0.0995904
1 Wootrade Network(WOO) u GBP
0.0478296
1 Wootrade Network(WOO) u EUR
0.055692
1 Wootrade Network(WOO) u USD
$0.06552
1 Wootrade Network(WOO) u MYR
RM0.2764944
1 Wootrade Network(WOO) u TRY
2.6954928
1 Wootrade Network(WOO) u JPY
¥9.63144
1 Wootrade Network(WOO) u ARS
ARS$90.2479032
1 Wootrade Network(WOO) u RUB
5.2789464
1 Wootrade Network(WOO) u INR
5.76576
1 Wootrade Network(WOO) u IDR
Rp1,074.0981888
1 Wootrade Network(WOO) u KRW
91.25298
1 Wootrade Network(WOO) u PHP
3.7431576
1 Wootrade Network(WOO) u EGP
￡E.3.1796856
1 Wootrade Network(WOO) u BRL
R$0.3557736
1 Wootrade Network(WOO) u CAD
C$0.0897624
1 Wootrade Network(WOO) u BDT
7.9626456
1 Wootrade Network(WOO) u NGN
100.3366728
1 Wootrade Network(WOO) u COP
$263.1322512
1 Wootrade Network(WOO) u ZAR
R.1.1538072
1 Wootrade Network(WOO) u UAH
2.7105624
1 Wootrade Network(WOO) u VES
Bs9.56592
1 Wootrade Network(WOO) u CLP
$63.5544
1 Wootrade Network(WOO) u PKR
Rs18.5657472
1 Wootrade Network(WOO) u KZT
35.2635192
1 Wootrade Network(WOO) u THB
฿2.1169512
1 Wootrade Network(WOO) u TWD
NT$2.0068776
1 Wootrade Network(WOO) u AED
د.إ0.2404584
1 Wootrade Network(WOO) u CHF
Fr0.052416
1 Wootrade Network(WOO) u HKD
HK$0.5104008
1 Wootrade Network(WOO) u AMD
֏25.0456752
1 Wootrade Network(WOO) u MAD
.د.م0.5883696
1 Wootrade Network(WOO) u MXN
$1.221948
1 Wootrade Network(WOO) u SAR
ريال0.2457
1 Wootrade Network(WOO) u PLN
0.2378376
1 Wootrade Network(WOO) u RON
лв0.2837016
1 Wootrade Network(WOO) u SEK
kr0.6145776
1 Wootrade Network(WOO) u BGN
лв0.1094184
1 Wootrade Network(WOO) u HUF
Ft22.1051376
1 Wootrade Network(WOO) u CZK
1.366092
1 Wootrade Network(WOO) u KWD
د.ك0.0199836
1 Wootrade Network(WOO) u ILS
0.219492
1 Wootrade Network(WOO) u AOA
Kz59.7260664
1 Wootrade Network(WOO) u BHD
.د.ب0.02463552
1 Wootrade Network(WOO) u BMD
$0.06552
1 Wootrade Network(WOO) u DKK
kr0.4173624
1 Wootrade Network(WOO) u HNL
L1.7140032
1 Wootrade Network(WOO) u MUR
3.000816
1 Wootrade Network(WOO) u NAD
$1.1505312
1 Wootrade Network(WOO) u NOK
kr0.6545448
1 Wootrade Network(WOO) u NZD
$0.1107288
1 Wootrade Network(WOO) u PAB
B/.0.06552
1 Wootrade Network(WOO) u PGK
K0.2771496
1 Wootrade Network(WOO) u QAR
ر.ق0.2384928
1 Wootrade Network(WOO) u RSD
дин.6.555276

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Wootrade Network

Koliko Wootrade Network (WOO) vrijedi danas?
Cijena WOO uživo u USD je 0.06552 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WOO u USD?
Trenutačna cijena WOO u USD je $ 0.06552. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Wootrade Network?
Tržišna kapitalizacija za WOO je $ 124.96M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WOO?
Količina u optjecaju za WOO je 1.91B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WOO?
WOO je postigao ATH cijenu od 2.480697056195773 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WOO?
WOO je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WOO?
24-satni obujam trgovanja za WOO je $ 524.21K USD.
Hoće li WOO još narasti ove godine?
WOO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WOO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Wootrade Network (WOO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

