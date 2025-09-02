Više o FET

FET Cijena(FET)

1 FET u USD cijena uživo:

$0.5943
$0.5943$0.5943
-0.36%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena FET (FET)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:51:09 (UTC+8)

FET (FET) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.5783
$ 0.5783$ 0.5783
24-satna najniža cijena
$ 0.6227
$ 0.6227$ 0.6227
24-satna najviša cijena

$ 0.5783
$ 0.5783$ 0.5783

$ 0.6227
$ 0.6227$ 0.6227

$ 3.474265080421965
$ 3.474265080421965$ 3.474265080421965

$ 0.00827034467596
$ 0.00827034467596$ 0.00827034467596

+0.77%

-0.36%

-5.77%

-5.77%

FET (FET) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.5951. Tijekom protekla 24 sata, FETtrgovalo je između najniže cijene $ 0.5783 i najviše cijene $ 0.6227, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FET je $ 3.474265080421965, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00827034467596.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FET se promijenio za +0.77% u posljednjih sat vremena, -0.36% u posljednjih 24 sata i -5.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FET (FET)

No.62

$ 1.42B
$ 1.42B$ 1.42B

$ 3.33M
$ 3.33M$ 3.33M

$ 1.62B
$ 1.62B$ 1.62B

2.38B
2.38B 2.38B

2,719,493,897
2,719,493,897 2,719,493,897

2,714,493,896.672
2,714,493,896.672 2,714,493,896.672

87.44%

0.03%

2019-02-25 00:00:00

$ 0.0867
$ 0.0867$ 0.0867

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija FET je $ 1.42B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 3.33M. Količina u optjecaju FET je 2.38B, s ukupnom količinom od 2714493896.672. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.62B.

FET (FET) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena FET za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.002147-0.36%
30 dana$ -0.0255-4.11%
60 dana$ -0.1175-16.49%
90 dana$ -0.2333-28.17%
FET promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u FET od $ -0.002147 (-0.36%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

FET 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0255 (-4.11%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

FET 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u FET od $ -0.1175 (-16.49%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

FET 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.2333 (-28.17%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena FET (FET)?

Pogledajte FET stranicu Povijest cijena sada.

Što je FET (FET)

Fetch.AI ("the Project") brings together machine learning ("ML"), artificial intelligence ("AI"), multi-agent systems and decentralized ledger technology to create an economic internet — an environment where digital representatives of the economy's moving parts (such as data, hardware, services, people and infrastructure) can get useful work done through effective introductions and predictions These agents can be thought of as digital entities: life-forms that are able to make decisions on their own behalf as well as on behalf of their stakeholders (individuals, private enterprises and governments for example). Fetch.AI's digital world is exposed to agents via its Open Economic Framework (OEF) and is underpinned by unique smart ledger technology to deliver high performance, low cost transactions. The ledger delivers useful proof-of-work that builds market intelligence and trust over time — growing the value of the network as it is used. Fetch.AI can be neatly interfaced to existing systems with minimal effort, allowing it to take advantage of the old economy whilst building the new: plug existing data in to Fetch.AI and watch markets spontaneously form from the bottom up.

FET dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje FET ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti FET dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o FET na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje FET učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

FET Predviđanje cijene (USD)

Koliko će FET (FET) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših FET (FET) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za FET.

Provjerite FET predviđanje cijene sada!

FET (FET) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike FET (FET) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FET opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti FET (FET)

Tražiš kako kupiti FET? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti FET na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

FET Resurs

Za dublje razumijevanje FET, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena FET web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o FET

Koliko FET (FET) vrijedi danas?
Cijena FET uživo u USD je 0.5951 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FET u USD?
Trenutačna cijena FET u USD je $ 0.5951. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija FET?
Tržišna kapitalizacija za FET je $ 1.42B USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FET?
Količina u optjecaju za FET je 2.38B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FET?
FET je postigao ATH cijenu od 3.474265080421965 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FET?
FET je vidio ATL cijenu od 0.00827034467596 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FET?
24-satni obujam trgovanja za FET je $ 3.33M USD.
Hoće li FET još narasti ove godine?
FET mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FET predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:51:09 (UTC+8)

