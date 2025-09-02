FET (FET) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.5951. Tijekom protekla 24 sata, FETtrgovalo je između najniže cijene $ 0.5783 i najviše cijene $ 0.6227, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FET je $ 3.474265080421965, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00827034467596.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FET se promijenio za +0.77% u posljednjih sat vremena, -0.36% u posljednjih 24 sata i -5.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu FET (FET)
$ 1.42B
$ 3.33M
$ 1.62B
2.38B
2,719,493,897
2,714,493,896.672
87.44%
0.03%
2019-02-25 00:00:00
$ 0.0867
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija FET je $ 1.42B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 3.33M. Količina u optjecaju FET je 2.38B, s ukupnom količinom od 2714493896.672. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.62B.
FET (FET) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena FET za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.002147
-0.36%
30 dana
$ -0.0255
-4.11%
60 dana
$ -0.1175
-16.49%
90 dana
$ -0.2333
-28.17%
FET promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u FET od $ -0.002147 (-0.36%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
FET 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0255 (-4.11%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
FET 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u FET od $ -0.1175 (-16.49%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
FET 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.2333 (-28.17%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena FET (FET)?
Fetch.AI ("the Project") brings together machine learning ("ML"), artificial intelligence ("AI"), multi-agent systems and decentralized ledger technology to create an economic internet — an environment where digital representatives of the economy's moving parts (such as data, hardware, services, people and infrastructure) can get useful work done through effective introductions and predictions
These agents can be thought of as digital entities: life-forms that are able to make decisions on their own behalf as well as on behalf of their stakeholders (individuals, private enterprises and governments for example). Fetch.AI's digital world is exposed to agents via its Open Economic Framework (OEF) and is underpinned by unique smart ledger technology to deliver high performance, low cost transactions. The ledger delivers useful proof-of-work that builds market intelligence and trust over time — growing the value of the network as it is used. Fetch.AI can be neatly interfaced to existing systems with minimal effort, allowing it to take advantage of the old economy whilst building the new: plug existing data in to Fetch.AI and watch markets spontaneously form from the bottom up.
FET Predviđanje cijene (USD)
Koliko će FET (FET) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših FET (FET) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za FET.
Razumijevanje tokenomike FET (FET) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FET opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti FET (FET)
