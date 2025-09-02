Više o MYX

MYX Informacije o cijeni

MYX Bijela knjiga

MYX Službena web stranica

MYX Tokenomija

MYX Prognoza cijena

MYX Povijest

Vodič za kupnju MYX

Konverter MYX u fiducijarnu valutu

MYX Spot trgovanje

MYX USDT-M terminski ugovori

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

MYX Finance Logotip

MYX Finance Cijena(MYX)

1 MYX u USD cijena uživo:

$1.03203
$1.03203$1.03203
-4.92%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena MYX Finance (MYX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:13:26 (UTC+8)

MYX Finance (MYX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.03156
$ 1.03156$ 1.03156
24-satna najniža cijena
$ 1.2157
$ 1.2157$ 1.2157
24-satna najviša cijena

$ 1.03156
$ 1.03156$ 1.03156

$ 1.2157
$ 1.2157$ 1.2157

$ 2.488073005330117
$ 2.488073005330117$ 2.488073005330117

$ 0.04671661054199852
$ 0.04671661054199852$ 0.04671661054199852

-1.41%

-4.92%

-14.74%

-14.74%

MYX Finance (MYX) cijena u stvarnom vremenu je $ 1.03193. Tijekom protekla 24 sata, MYXtrgovalo je između najniže cijene $ 1.03156 i najviše cijene $ 1.2157, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MYX je $ 2.488073005330117, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.04671661054199852.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MYX se promijenio za -1.41% u posljednjih sat vremena, -4.92% u posljednjih 24 sata i -14.74% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MYX Finance (MYX)

No.234

$ 162.79M
$ 162.79M$ 162.79M

$ 126.91K
$ 126.91K$ 126.91K

$ 1.03B
$ 1.03B$ 1.03B

157.75M
157.75M 157.75M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

15.77%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija MYX Finance je $ 162.79M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 126.91K. Količina u optjecaju MYX je 157.75M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.03B.

MYX Finance (MYX) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena MYX Finance za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0534033-4.92%
30 dana$ +0.91735+800.61%
60 dana$ +0.97301+1,651.40%
90 dana$ +0.95368+1,218.76%
MYX Finance promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u MYX od $ -0.0534033 (-4.92%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

MYX Finance 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.91735 (+800.61%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

MYX Finance 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MYX od $ +0.97301 (+1,651.40%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

MYX Finance 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.95368 (+1,218.76%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena MYX Finance (MYX)?

Pogledajte MYX Finance stranicu Povijest cijena sada.

Što je MYX Finance (MYX)

MYX is a non‑custodial derivatives exchange that enables on‑chain trading of perpetual contracts for virtually any token with an existing AMM market. The protocol was introduced to lower the capital cost of providing liquidity, remove network‑related barriers for traders, and streamline the trading flow so that advanced derivatives are as accessible as spot swaps.

MYX Finance dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje MYX Finance ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti MYX dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o MYX Finance na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje MYX Finance učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

MYX Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će MYX Finance (MYX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših MYX Finance (MYX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za MYX Finance.

Provjerite MYX Finance predviđanje cijene sada!

MYX Finance (MYX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike MYX Finance (MYX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MYX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti MYX Finance (MYX)

Tražiš kako kupiti MYX Finance? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti MYX Finance na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

MYX u lokalnim valutama

1 MYX Finance(MYX) u VND
27,155.23795
1 MYX Finance(MYX) u AUD
A$1.5685336
1 MYX Finance(MYX) u GBP
0.7533089
1 MYX Finance(MYX) u EUR
0.8771405
1 MYX Finance(MYX) u USD
$1.03193
1 MYX Finance(MYX) u MYR
RM4.3547446
1 MYX Finance(MYX) u TRY
42.4329616
1 MYX Finance(MYX) u JPY
¥151.69371
1 MYX Finance(MYX) u ARS
ARS$1,421.3907013
1 MYX Finance(MYX) u RUB
83.1426001
1 MYX Finance(MYX) u INR
90.7995207
1 MYX Finance(MYX) u IDR
Rp16,916.8825392
1 MYX Finance(MYX) u KRW
1,437.2205075
1 MYX Finance(MYX) u PHP
58.9438416
1 MYX Finance(MYX) u EGP
￡E.50.0795629
1 MYX Finance(MYX) u BRL
R$5.6033799
1 MYX Finance(MYX) u CAD
C$1.4137441
1 MYX Finance(MYX) u BDT
125.4104529
1 MYX Finance(MYX) u NGN
1,580.2872827
1 MYX Finance(MYX) u COP
$4,144.2927958
1 MYX Finance(MYX) u ZAR
R.18.161968
1 MYX Finance(MYX) u UAH
42.6909441
1 MYX Finance(MYX) u VES
Bs150.66178
1 MYX Finance(MYX) u CLP
$1,000.9721
1 MYX Finance(MYX) u PKR
Rs292.4076848
1 MYX Finance(MYX) u KZT
555.3950453
1 MYX Finance(MYX) u THB
฿33.331339
1 MYX Finance(MYX) u TWD
NT$31.5976966
1 MYX Finance(MYX) u AED
د.إ3.7871831
1 MYX Finance(MYX) u CHF
Fr0.825544
1 MYX Finance(MYX) u HKD
HK$8.0387347
1 MYX Finance(MYX) u AMD
֏394.4655618
1 MYX Finance(MYX) u MAD
.د.م9.2667314
1 MYX Finance(MYX) u MXN
$19.2351752
1 MYX Finance(MYX) u SAR
ريال3.8697375
1 MYX Finance(MYX) u PLN
3.7459059
1 MYX Finance(MYX) u RON
лв4.4682569
1 MYX Finance(MYX) u SEK
kr9.6898227
1 MYX Finance(MYX) u BGN
лв1.7130038
1 MYX Finance(MYX) u HUF
Ft348.1525434
1 MYX Finance(MYX) u CZK
21.5157405
1 MYX Finance(MYX) u KWD
د.ك0.31473865
1 MYX Finance(MYX) u ILS
3.4569655
1 MYX Finance(MYX) u AOA
Kz940.6764301
1 MYX Finance(MYX) u BHD
.د.ب0.38800568
1 MYX Finance(MYX) u BMD
$1.03193
1 MYX Finance(MYX) u DKK
kr6.5733941
1 MYX Finance(MYX) u HNL
L26.9952888
1 MYX Finance(MYX) u MUR
47.262394
1 MYX Finance(MYX) u NAD
$18.1206908
1 MYX Finance(MYX) u NOK
kr10.3089807
1 MYX Finance(MYX) u NZD
$1.7439617
1 MYX Finance(MYX) u PAB
B/.1.03193
1 MYX Finance(MYX) u PGK
K4.3650639
1 MYX Finance(MYX) u QAR
ر.ق3.7562252
1 MYX Finance(MYX) u RSD
дин.103.2445965

MYX Finance Resurs

Za dublje razumijevanje MYX Finance, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena MYX Finance web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o MYX Finance

Koliko MYX Finance (MYX) vrijedi danas?
Cijena MYX uživo u USD je 1.03193 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MYX u USD?
Trenutačna cijena MYX u USD je $ 1.03193. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija MYX Finance?
Tržišna kapitalizacija za MYX je $ 162.79M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MYX?
Količina u optjecaju za MYX je 157.75M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MYX?
MYX je postigao ATH cijenu od 2.488073005330117 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MYX?
MYX je vidio ATL cijenu od 0.04671661054199852 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MYX?
24-satni obujam trgovanja za MYX je $ 126.91K USD.
Hoće li MYX još narasti ove godine?
MYX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MYX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:13:26 (UTC+8)

MYX Finance (MYX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

MYX u USD kalkulator

Iznos

MYX
MYX
USD
USD

1 MYX = 1.03193 USD

Trgujte MYX

MYXUSDC
$1.03374
$1.03374$1.03374
-5.00%
MYXUSDT
$1.03203
$1.03203$1.03203
-5.22%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine