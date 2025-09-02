Što je MYX Finance (MYX)

MYX is a non‑custodial derivatives exchange that enables on‑chain trading of perpetual contracts for virtually any token with an existing AMM market. The protocol was introduced to lower the capital cost of providing liquidity, remove network‑related barriers for traders, and streamline the trading flow so that advanced derivatives are as accessible as spot swaps.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o MYX Finance Koliko MYX Finance (MYX) vrijedi danas? Cijena MYX uživo u USD je 1.03193 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena MYX u USD? $ 1.03193 . Provjerite Trenutačna cijena MYX u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija MYX Finance? Tržišna kapitalizacija za MYX je $ 162.79M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za MYX? Količina u optjecaju za MYX je 157.75M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MYX? MYX je postigao ATH cijenu od 2.488073005330117 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MYX? MYX je vidio ATL cijenu od 0.04671661054199852 USD . Koliki je obujam trgovanja za MYX? 24-satni obujam trgovanja za MYX je $ 126.91K USD . Hoće li MYX još narasti ove godine? MYX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MYX predviđanje cijene za detaljniju analizu.

MYX Finance (MYX) Važna ažuriranja industrije

