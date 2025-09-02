Više o ZEN

Horizen Logotip

Horizen Cijena(ZEN)

Grafikon aktualnih cijena Horizen (ZEN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:11:01 (UTC+8)

Horizen (ZEN) Informacije o cijeni (USD)

Horizen (ZEN) cijena u stvarnom vremenu je $ 6.878. Tijekom protekla 24 sata, ZENtrgovalo je između najniže cijene $ 6.756 i najviše cijene $ 7.242, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZEN je $ 168.15416287, dok je najniža cijena svih vremena $ 3.092439889907837.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZEN se promijenio za +0.67% u posljednjih sat vremena, -1.64% u posljednjih 24 sata i -6.83% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Horizen (ZEN)

$ 119.25M
$ 119.25M$ 119.25M

$ 1.03M
$ 1.03M$ 1.03M

$ 144.44M
$ 144.44M$ 144.44M

17.34M
17.34M 17.34M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

21,000,000
21,000,000 21,000,000

82.56%

NONE

Trenutačna tržišna kapitalizacija Horizen je $ 119.25M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.03M. Količina u optjecaju ZEN je 17.34M, s ukupnom količinom od 21000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 144.44M.

Horizen (ZEN) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Horizen za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.1146-1.64%
30 dana$ -0.529-7.15%
60 dana$ -0.326-4.53%
90 dana$ -4.721-40.71%
Horizen promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ZEN od $ -0.1146 (-1.64%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Horizen 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.529 (-7.15%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Horizen 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ZEN od $ -0.326 (-4.53%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Horizen 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -4.721 (-40.71%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Horizen (ZEN)?

Pogledajte Horizen stranicu Povijest cijena sada.

Što je Horizen (ZEN)

Horizen’s mission is to empower people and bring the world together by building a fair and inclusive ecosystem where everyone is rewarded for their contributions. Launched in May 2017, the platform enables real-life uses beyond its native cryptocurrency, ZEN, which is a mineable PoW coin available on major crypto exchanges. Users can securely store and transact ZEN using Horizen's flagship app, Sphere by Horizen.

Horizen dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Horizen ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ZEN dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Horizen na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Horizen učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Horizen Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Horizen (ZEN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Horizen (ZEN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Horizen.

Provjerite Horizen predviđanje cijene sada!

Horizen (ZEN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Horizen (ZEN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ZEN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Horizen (ZEN)

Tražiš kako kupiti Horizen? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Horizen na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

ZEN u lokalnim valutama

1 Horizen(ZEN) u VND
180,994.57
1 Horizen(ZEN) u AUD
A$10.45456
1 Horizen(ZEN) u GBP
5.02094
1 Horizen(ZEN) u EUR
5.8463
1 Horizen(ZEN) u USD
$6.878
1 Horizen(ZEN) u MYR
RM29.02516
1 Horizen(ZEN) u TRY
283.0297
1 Horizen(ZEN) u JPY
¥1,011.066
1 Horizen(ZEN) u ARS
ARS$9,473.82598
1 Horizen(ZEN) u RUB
554.16046
1 Horizen(ZEN) u INR
605.264
1 Horizen(ZEN) u IDR
Rp112,754.08032
1 Horizen(ZEN) u KRW
9,592.7466
1 Horizen(ZEN) u PHP
392.87136
1 Horizen(ZEN) u EGP
￡E.333.78934
1 Horizen(ZEN) u BRL
R$37.41632
1 Horizen(ZEN) u CAD
C$9.42286
1 Horizen(ZEN) u BDT
835.88334
1 Horizen(ZEN) u NGN
10,532.90042
1 Horizen(ZEN) u COP
$27,622.46068
1 Horizen(ZEN) u ZAR
R.121.12158
1 Horizen(ZEN) u UAH
284.54286
1 Horizen(ZEN) u VES
Bs1,004.188
1 Horizen(ZEN) u CLP
$6,671.66
1 Horizen(ZEN) u PKR
Rs1,948.95008
1 Horizen(ZEN) u KZT
3,701.80838
1 Horizen(ZEN) u THB
฿222.09062
1 Horizen(ZEN) u TWD
NT$210.67314
1 Horizen(ZEN) u AED
د.إ25.24226
1 Horizen(ZEN) u CHF
Fr5.5024
1 Horizen(ZEN) u HKD
HK$53.57962
1 Horizen(ZEN) u AMD
֏2,629.18428
1 Horizen(ZEN) u MAD
.د.م61.76444
1 Horizen(ZEN) u MXN
$128.2747
1 Horizen(ZEN) u SAR
ريال25.7925
1 Horizen(ZEN) u PLN
24.96714
1 Horizen(ZEN) u RON
лв29.78174
1 Horizen(ZEN) u SEK
kr64.58442
1 Horizen(ZEN) u BGN
лв11.48626
1 Horizen(ZEN) u HUF
Ft2,321.25622
1 Horizen(ZEN) u CZK
143.4063
1 Horizen(ZEN) u KWD
د.ك2.09779
1 Horizen(ZEN) u ILS
23.0413
1 Horizen(ZEN) u AOA
Kz6,269.77846
1 Horizen(ZEN) u BHD
.د.ب2.586128
1 Horizen(ZEN) u BMD
$6.878
1 Horizen(ZEN) u DKK
kr43.81286
1 Horizen(ZEN) u HNL
L179.92848
1 Horizen(ZEN) u MUR
315.0124
1 Horizen(ZEN) u NAD
$120.77768
1 Horizen(ZEN) u NOK
kr68.71122
1 Horizen(ZEN) u NZD
$11.62382
1 Horizen(ZEN) u PAB
B/.6.878
1 Horizen(ZEN) u PGK
K29.09394
1 Horizen(ZEN) u QAR
ر.ق25.03592
1 Horizen(ZEN) u RSD
дин.688.07512

Horizen Resurs

Za dublje razumijevanje Horizen, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Horizen web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Horizen

Koliko Horizen (ZEN) vrijedi danas?
Cijena ZEN uživo u USD je 6.878 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ZEN u USD?
Trenutačna cijena ZEN u USD je $ 6.878. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Horizen?
Tržišna kapitalizacija za ZEN je $ 119.25M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ZEN?
Količina u optjecaju za ZEN je 17.34M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ZEN?
ZEN je postigao ATH cijenu od 168.15416287 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ZEN?
ZEN je vidio ATL cijenu od 3.092439889907837 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ZEN?
24-satni obujam trgovanja za ZEN je $ 1.03M USD.
Hoće li ZEN još narasti ove godine?
ZEN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ZEN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:11:01 (UTC+8)

