Nexus Mutual uses the power of Ethereum so people can share risk together without the need for an insurance company. Nexus Mutual is a decentralised alternative to insurance. They’ve used blockchain technology to create a mutual (a risk sharing pool) to return the power of insurance to the people. The platform is built on the Ethereum public chain. It allows anyone to become a member and buy cover. It replaces the idea of a traditional insurance company, because it is wholly owned by the members. The model encourages engagement as members will get economic incentives for participating in Risk Assessment, Claims Assessment and Governance.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o wNXM Koliko wNXM (WNXM) vrijedi danas? Cijena WNXM uživo u USD je 95,09 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena WNXM u USD? $ 95,09 . Provjerite Trenutačna cijena WNXM u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija wNXM? Tržišna kapitalizacija za WNXM je $ 55,08M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za WNXM? Količina u optjecaju za WNXM je 579,20K USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WNXM? WNXM je postigao ATH cijenu od 134,14417963 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WNXM? WNXM je vidio ATL cijenu od 7,823164130047671 USD . Koliki je obujam trgovanja za WNXM? 24-satni obujam trgovanja za WNXM je $ 55,37K USD . Hoće li WNXM još narasti ove godine? WNXM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WNXM predviđanje cijene za detaljniju analizu.

