$95,09
$95,09$95,09
+%0,081D
$ 90,74
$ 90,74$ 90,74
$ 98,1
$ 98,1$ 98,1
$ 90,74
$ 90,74$ 90,74

$ 98,1
$ 98,1$ 98,1

$ 134,14417963
$ 134,14417963$ 134,14417963

$ 7,823164130047671
$ 7,823164130047671$ 7,823164130047671

+%4,08

+%0,08

-%3,95

-%3,95

wNXM (WNXM) cijena u stvarnom vremenu je $ 95,09. Tijekom protekla 24 sata, WNXMtrgovalo je između najniže cijene $ 90,74 i najviše cijene $ 98,1, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WNXM je $ 134,14417963, dok je najniža cijena svih vremena $ 7,823164130047671.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WNXM se promijenio za +%4,08 u posljednjih sat vremena, +%0,08 u posljednjih 24 sata i -%3,95 u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu wNXM (WNXM)

$ 55,08M
$ 55,08M$ 55,08M

$ 55,37K
$ 55,37K$ 55,37K

$ 55,08M
$ 55,08M$ 55,08M

579,20K
579,20K 579,20K

579.198,99775732
579.198,99775732 579.198,99775732

2020-07-18 00:00:00

Trenutačna tržišna kapitalizacija wNXM je $ 55,08M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 55,37K. Količina u optjecaju WNXM je 579,20K, s ukupnom količinom od 579198.99775732. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 55,08M.

wNXM (WNXM) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena wNXM za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0,076+%0,08
30 dana$ +21,32+%28,90
60 dana$ +38,13+%66,94
90 dana$ +36,17+%61,38
wNXM promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u WNXM od $ +0,076 (+%0,08), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

wNXM 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +21,32 (+%28,90), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

wNXM 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u WNXM od $ +38,13 (+%66,94), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

wNXM 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +36,17 (+%61,38), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena wNXM (WNXM)?

Pogledajte wNXM stranicu Povijest cijena sada.

Što je wNXM (WNXM)

Nexus Mutual uses the power of Ethereum so people can share risk together without the need for an insurance company. Nexus Mutual is a decentralised alternative to insurance. They’ve used blockchain technology to create a mutual (a risk sharing pool) to return the power of insurance to the people. The platform is built on the Ethereum public chain. It allows anyone to become a member and buy cover. It replaces the idea of a traditional insurance company, because it is wholly owned by the members. The model encourages engagement as members will get economic incentives for participating in Risk Assessment, Claims Assessment and Governance.

wNXM dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje wNXM ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Za dublje razumijevanje wNXM, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Koliko wNXM (WNXM) vrijedi danas?
Cijena WNXM uživo u USD je 95,09 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WNXM u USD?
Trenutačna cijena WNXM u USD je $ 95,09. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija wNXM?
Tržišna kapitalizacija za WNXM je $ 55,08M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WNXM?
Količina u optjecaju za WNXM je 579,20K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WNXM?
WNXM je postigao ATH cijenu od 134,14417963 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WNXM?
WNXM je vidio ATL cijenu od 7,823164130047671 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WNXM?
24-satni obujam trgovanja za WNXM je $ 55,37K USD.
Hoće li WNXM još narasti ove godine?
WNXM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WNXM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
