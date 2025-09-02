wNXM (WNXM) cijena u stvarnom vremenu je $ 95,09. Tijekom protekla 24 sata, WNXMtrgovalo je između najniže cijene $ 90,74 i najviše cijene $ 98,1, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WNXM je $ 134,14417963, dok je najniža cijena svih vremena $ 7,823164130047671.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WNXM se promijenio za +%4,08 u posljednjih sat vremena, +%0,08 u posljednjih 24 sata i -%3,95 u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu wNXM (WNXM)
Trenutačna tržišna kapitalizacija wNXM je $ 55,08M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 55,37K. Količina u optjecaju WNXM je 579,20K, s ukupnom količinom od 579198.99775732. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 55,08M.
wNXM (WNXM) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena wNXM za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0,076
+%0,08
30 dana
$ +21,32
+%28,90
60 dana
$ +38,13
+%66,94
90 dana
$ +36,17
+%61,38
wNXM promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u WNXM od $ +0,076 (+%0,08), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
wNXM 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +21,32 (+%28,90), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
wNXM 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u WNXM od $ +38,13 (+%66,94), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
wNXM 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +36,17 (+%61,38), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena wNXM (WNXM)?
Nexus Mutual uses the power of Ethereum so people can share risk together without the need for an insurance company. Nexus Mutual is a decentralised alternative to insurance. They’ve used blockchain technology to create a mutual (a risk sharing pool) to return the power of insurance to the people. The platform is built on the Ethereum public chain. It allows anyone to become a member and buy cover. It replaces the idea of a traditional insurance company, because it is wholly owned by the members. The model encourages engagement as members will get economic incentives for participating in Risk Assessment, Claims Assessment and Governance.
wNXM Predviđanje cijene (USD)
Koliko će wNXM (WNXM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših wNXM (WNXM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za wNXM.
Razumijevanje tokenomike wNXM (WNXM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WNXM opsežnoj tokenomici tokena odmah!
