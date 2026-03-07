PowerAI Cijena(POWERAI)
Trenutačna cijena PowerAI (POWERAI) danas je $ 0.1287, s promjenom od 38.46% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije POWERAI u USD je $ 0.1287 po POWERAI.
PowerAI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- POWERAI. Tijekom posljednja 24 sata, POWERAI trgovao je između $ 0.0995 (niska) i $ 0.3731 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.
U kratkoročnim performansama, POWERAI se kretao +2.79% u posljednjem satu i -68.58% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 2.04M.
BSC
Trenutačna tržišna kapitalizacija PowerAI je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 2.04M. Količina u optjecaju POWERAI je --, s ukupnom količinom od 1000000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 128.70B.
+2.79%
-38.46%
-68.58%
-68.58%
Prati promjene cijena PowerAI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ -0.079995
|-38.46%
|30 dana
|$ -0.1213
|-48.52%
|60 dana
|$ -0.1213
|-48.52%
|90 dana
|$ -0.1213
|-48.52%
Danas je zabilježena promjena u POWERAI od $ -0.079995 (-38.46%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.1213 (-48.52%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u POWERAI od $ -0.1213 (-48.52%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.1213 (-48.52%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena PowerAI (POWERAI)?
Pogledajte PowerAI stranicu Povijest cijena sada.
U 2040. godini, cijena PowerAI mogla bi potencijalno porasti za 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ --.
Spremni započeti s PowerAI? Kupnja POWERAI je brza i prilagođena početnicima na MEXC-u. Možete odmah početi trgovati nakon što obavite svoju prvu kupnju. Za više informacija pogledajte naš cjeloviti vodič o kupnji PowerAI. U nastavku slijedi kratak pregled u 5 koraka koji će vam pomoći da započnete svoje PowerAI (POWERAI) putovanje kupnje.
Posjedovanje PowerAI omogućuje vam otvaranje više vrata u smislu samo kupnje i zadržavanja. Možete trgovati BTC-om na stotinama tržišta, zaraditi pasivne nagrade putem fleksibilnih proizvoda za ulaganje i štednju ili iskoristiti profesionalne alate za trgovanje kako biste povećali svoja sredstva. Bilo da ste početnik ili profesionalac, iskusni investitor, MEXC vam olakšava maksimiziranje vašeg kripto potencijala. U nastavku su četiri najbolja načina kako možete maksimalno iskoristiti svoje Bitcoin tokene
Kupnja PowerAI (POWERAI) na MEXC-u znači veću vrijednost za vaš novac. Kao jedna od kripto platformi s najnižim naknadama na tržištu, MEXC vam pomaže smanjiti troškove već od prve trgovine.
Provjerite konkurentne MEXC-ove naknade za trgovanje
Nadalje, možete trgovati odabranim tokenima na spot tržištu bez ikakvih naknada putem MEXC-ovog Festivala bez naknada.
Power AI: Democratizing AI computing with global idle GPUs. Affordable, sustainable, and decentralized solutions.
Za dublje razumijevanje PowerAI, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:
|Vrijeme (UTC+8)
|Vrsta
|Informacije
|02-11 14:20:00
|Ažuriranja industrije
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Podaci u lancu
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Ažuriranja industrije
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Ažuriranja industrije
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Ažuriranja industrije
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Ažuriranja industrije
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
Idite na dugačke ili kratke pozicije POWERAI s financijskom polugom. Istražite terminsko trgovanje POWERAI USDT na MEXC-u i iskoristite tržišne promjene.
Istražite spot i terminska tržišta, pogledajte cijenu PowerAI uživo, obujam i trgujte izravno.
Najpopularnije kriptovalute s tržišnim podacima dostupnim na MEXC-u
Trenutačno popularne kriptovalute koje privlače značajnu pozornost tržišta
Nedavno navedene kriptovalute koje su dostupne za trgovanje
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.
Iznos
1 POWERAI = 0.1287 USD