PowerAI Cijena danas

Trenutačna cijena PowerAI (POWERAI) danas je $ 0.1287, s promjenom od 38.46% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije POWERAI u USD je $ 0.1287 po POWERAI.

PowerAI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- POWERAI. Tijekom posljednja 24 sata, POWERAI trgovao je između $ 0.0995 (niska) i $ 0.3731 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, POWERAI se kretao +2.79% u posljednjem satu i -68.58% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 2.04M.

Informacije o tržištu PowerAI (POWERAI)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 128.70B$ 128.70B $ 128.70B Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 Javni blockchain BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija PowerAI je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 2.04M. Količina u optjecaju POWERAI je --, s ukupnom količinom od 1000000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 128.70B.