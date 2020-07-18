WNXM

Nexus Mutual uses the power of Ethereum so people can share risk together without the need for an insurance company. Nexus Mutual is a decentralised alternative to insurance. They’ve used blockchain technology to create a mutual (a risk sharing pool) to return the power of insurance to the people. The platform is built on the Ethereum public chain. It allows anyone to become a member and buy cover. It replaces the idea of a traditional insurance company, because it is wholly owned by the members. The model encourages engagement as members will get economic incentives for participating in Risk Assessment, Claims Assessment and Governance.

PoredakNo.9396

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)59.74%

Količina u optjecaju565,003.96009778

Maksimalna količina0

Ukupna količina565,003.96009778

Stopa optjecaja%

Datum izdavanja2020-07-18 00:00:00

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena134.14417963,2021-05-12

Najniža cijena7.823164130047671,2022-12-30

Javni blockchainETH

