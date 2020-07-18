wNXM (WNXM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u wNXM (WNXM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

wNXM (WNXM) Informacije Nexus Mutual uses the power of Ethereum so people can share risk together without the need for an insurance company. Nexus Mutual is a decentralised alternative to insurance. They’ve used blockchain technology to create a mutual (a risk sharing pool) to return the power of insurance to the people. The platform is built on the Ethereum public chain. It allows anyone to become a member and buy cover. It replaces the idea of a traditional insurance company, because it is wholly owned by the members. The model encourages engagement as members will get economic incentives for participating in Risk Assessment, Claims Assessment and Governance. Službena web stranica: https://nexusmutual.io/ Bijela knjiga: https://nexusmutual.gitbook.io/docs/welcome/overview Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x0d438f3b5175bebc262bf23753c1e53d03432bde Kupi WNXM odmah!

wNXM (WNXM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za wNXM (WNXM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 54.82M $ 54.82M $ 54.82M Ukupna količina: $ 574.42K $ 574.42K $ 574.42K Količina u optjecaju: $ 574.42K $ 574.42K $ 574.42K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 54.82M $ 54.82M $ 54.82M Povijesni maksimum: $ 449.5 $ 449.5 $ 449.5 Povijesni minimum: $ 7.823164130047671 $ 7.823164130047671 $ 7.823164130047671 Trenutna cijena: $ 95.43 $ 95.43 $ 95.43 Saznajte više o cijeni wNXM (WNXM)

wNXM (WNXM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike wNXM (WNXM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WNXM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WNXM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WNXM tokena, istražite WNXM cijenu tokena uživo!

