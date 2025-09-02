Više o WALLET

Ambire Wallet Logotip

Ambire Wallet Cijena(WALLET)

1 WALLET u USD cijena uživo:

$0.02575
$0.02575$0.02575
-1.22%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Ambire Wallet (WALLET)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:16:56 (UTC+8)

Ambire Wallet (WALLET) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.02494
$ 0.02494$ 0.02494
24-satna najniža cijena
$ 0.0268
$ 0.0268$ 0.0268
24-satna najviša cijena

$ 0.02494
$ 0.02494$ 0.02494

$ 0.0268
$ 0.0268$ 0.0268

$ 0.20064258285841255
$ 0.20064258285841255$ 0.20064258285841255

$ 0.000638616003044836
$ 0.000638616003044836$ 0.000638616003044836

+0.15%

-1.22%

-1.46%

-1.46%

Ambire Wallet (WALLET) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.02575. Tijekom protekla 24 sata, WALLETtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02494 i najviše cijene $ 0.0268, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WALLET je $ 0.20064258285841255, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000638616003044836.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WALLET se promijenio za +0.15% u posljednjih sat vremena, -1.22% u posljednjih 24 sata i -1.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ambire Wallet (WALLET)

No.899

$ 18.49M
$ 18.49M$ 18.49M

$ 149.77K
$ 149.77K$ 149.77K

$ 25.75M
$ 25.75M$ 25.75M

718.02M
718.02M 718.02M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

718,015,584.3292129
718,015,584.3292129 718,015,584.3292129

71.80%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ambire Wallet je $ 18.49M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 149.77K. Količina u optjecaju WALLET je 718.02M, s ukupnom količinom od 718015584.3292129. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.75M.

Ambire Wallet (WALLET) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Ambire Wallet za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000318-1.22%
30 dana$ +0.0041+18.93%
60 dana$ +0.01142+79.69%
90 dana$ +0.01134+78.69%
Ambire Wallet promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u WALLET od $ -0.000318 (-1.22%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Ambire Wallet 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0041 (+18.93%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Ambire Wallet 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u WALLET od $ +0.01142 (+79.69%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Ambire Wallet 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.01134 (+78.69%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Ambire Wallet (WALLET)?

Pogledajte Ambire Wallet stranicu Povijest cijena sada.

Što je Ambire Wallet (WALLET)

Ambire Wallet is the Web3 wallet that makes self-custody easy and secure. It is the first hybrid Account abstraction wallet to support Basic (EOA) and Smart accounts, improving security and user experience.

Ambire Wallet dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Ambire Wallet ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti WALLET dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Ambire Wallet na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Ambire Wallet učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Ambire Wallet Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Ambire Wallet (WALLET) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Ambire Wallet (WALLET) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Ambire Wallet.

Provjerite Ambire Wallet predviđanje cijene sada!

Ambire Wallet (WALLET) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Ambire Wallet (WALLET) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WALLET opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Ambire Wallet (WALLET)

Tražiš kako kupiti Ambire Wallet? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Ambire Wallet na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

WALLET u lokalnim valutama

1 Ambire Wallet(WALLET) u VND
677.61125
1 Ambire Wallet(WALLET) u AUD
A$0.03914
1 Ambire Wallet(WALLET) u GBP
0.0187975
1 Ambire Wallet(WALLET) u EUR
0.0218875
1 Ambire Wallet(WALLET) u USD
$0.02575
1 Ambire Wallet(WALLET) u MYR
RM0.108665
1 Ambire Wallet(WALLET) u TRY
1.059355
1 Ambire Wallet(WALLET) u JPY
¥3.78525
1 Ambire Wallet(WALLET) u ARS
ARS$35.4683075
1 Ambire Wallet(WALLET) u RUB
2.0746775
1 Ambire Wallet(WALLET) u INR
2.266
1 Ambire Wallet(WALLET) u IDR
Rp422.13108
1 Ambire Wallet(WALLET) u KRW
35.8633125
1 Ambire Wallet(WALLET) u PHP
1.4710975
1 Ambire Wallet(WALLET) u EGP
￡E.1.2496475
1 Ambire Wallet(WALLET) u BRL
R$0.1398225
1 Ambire Wallet(WALLET) u CAD
C$0.0352775
1 Ambire Wallet(WALLET) u BDT
3.1293975
1 Ambire Wallet(WALLET) u NGN
39.4332925
1 Ambire Wallet(WALLET) u COP
$103.413545
1 Ambire Wallet(WALLET) u ZAR
R.0.4534575
1 Ambire Wallet(WALLET) u UAH
1.0652775
1 Ambire Wallet(WALLET) u VES
Bs3.7595
1 Ambire Wallet(WALLET) u CLP
$24.9775
1 Ambire Wallet(WALLET) u PKR
Rs7.29652
1 Ambire Wallet(WALLET) u KZT
13.8589075
1 Ambire Wallet(WALLET) u THB
฿0.8319825
1 Ambire Wallet(WALLET) u TWD
NT$0.7887225
1 Ambire Wallet(WALLET) u AED
د.إ0.0945025
1 Ambire Wallet(WALLET) u CHF
Fr0.0206
1 Ambire Wallet(WALLET) u HKD
HK$0.2005925
1 Ambire Wallet(WALLET) u AMD
֏9.843195
1 Ambire Wallet(WALLET) u MAD
.د.م0.231235
1 Ambire Wallet(WALLET) u MXN
$0.4802375
1 Ambire Wallet(WALLET) u SAR
ريال0.0965625
1 Ambire Wallet(WALLET) u PLN
0.0934725
1 Ambire Wallet(WALLET) u RON
лв0.1114975
1 Ambire Wallet(WALLET) u SEK
kr0.241535
1 Ambire Wallet(WALLET) u BGN
лв0.0430025
1 Ambire Wallet(WALLET) u HUF
Ft8.687535
1 Ambire Wallet(WALLET) u CZK
0.5368875
1 Ambire Wallet(WALLET) u KWD
د.ك0.00785375
1 Ambire Wallet(WALLET) u ILS
0.0862625
1 Ambire Wallet(WALLET) u AOA
Kz23.4729275
1 Ambire Wallet(WALLET) u BHD
.د.ب0.009682
1 Ambire Wallet(WALLET) u BMD
$0.02575
1 Ambire Wallet(WALLET) u DKK
kr0.1640275
1 Ambire Wallet(WALLET) u HNL
L0.67362
1 Ambire Wallet(WALLET) u MUR
1.17935
1 Ambire Wallet(WALLET) u NAD
$0.45217
1 Ambire Wallet(WALLET) u NOK
kr0.2572425
1 Ambire Wallet(WALLET) u NZD
$0.0435175
1 Ambire Wallet(WALLET) u PAB
B/.0.02575
1 Ambire Wallet(WALLET) u PGK
K0.1089225
1 Ambire Wallet(WALLET) u QAR
ر.ق0.09373
1 Ambire Wallet(WALLET) u RSD
дин.2.5762875

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Ambire Wallet

Koliko Ambire Wallet (WALLET) vrijedi danas?
Cijena WALLET uživo u USD je 0.02575 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WALLET u USD?
Trenutačna cijena WALLET u USD je $ 0.02575. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Ambire Wallet?
Tržišna kapitalizacija za WALLET je $ 18.49M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WALLET?
Količina u optjecaju za WALLET je 718.02M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WALLET?
WALLET je postigao ATH cijenu od 0.20064258285841255 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WALLET?
WALLET je vidio ATL cijenu od 0.000638616003044836 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WALLET?
24-satni obujam trgovanja za WALLET je $ 149.77K USD.
Hoće li WALLET još narasti ove godine?
WALLET mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WALLET predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Ambire Wallet (WALLET) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

