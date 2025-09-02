Ambire Wallet (WALLET) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.02575. Tijekom protekla 24 sata, WALLETtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02494 i najviše cijene $ 0.0268, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WALLET je $ 0.20064258285841255, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000638616003044836.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WALLET se promijenio za +0.15% u posljednjih sat vremena, -1.22% u posljednjih 24 sata i -1.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Ambire Wallet (WALLET)
Trenutačna tržišna kapitalizacija Ambire Wallet je $ 18.49M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 149.77K. Količina u optjecaju WALLET je 718.02M, s ukupnom količinom od 718015584.3292129. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.75M.
Ambire Wallet (WALLET) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Ambire Wallet za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.000318
-1.22%
30 dana
$ +0.0041
+18.93%
60 dana
$ +0.01142
+79.69%
90 dana
$ +0.01134
+78.69%
Ambire Wallet promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u WALLET od $ -0.000318 (-1.22%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Ambire Wallet 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0041 (+18.93%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Ambire Wallet 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u WALLET od $ +0.01142 (+79.69%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Ambire Wallet 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.01134 (+78.69%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Ambire Wallet is the Web3 wallet that makes self-custody easy and secure. It is the first hybrid Account abstraction wallet to support Basic (EOA) and Smart accounts, improving security and user experience.
Ambire Wallet dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Ambire Wallet ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti WALLET dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Ambire Wallet na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Ambire Wallet učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
