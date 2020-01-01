Ambire Wallet (WALLET) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Ambire Wallet (WALLET), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Ambire Wallet (WALLET) Informacije Ambire Wallet is the Web3 wallet that makes self-custody easy and secure. It is the first hybrid Account abstraction wallet to support Basic (EOA) and Smart accounts, improving security and user experience. Službena web stranica: https://www.ambire.com/ Bijela knjiga: https://ambire.notion.site/ambire-a-new-kind-of-wallet Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x88800092ff476844f74dc2fc427974bbee2794ae Kupi WALLET odmah!

Ambire Wallet (WALLET) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ambire Wallet (WALLET), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 18.84M $ 18.84M $ 18.84M Ukupna količina: $ 718.18M $ 718.18M $ 718.18M Količina u optjecaju: $ 718.18M $ 718.18M $ 718.18M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 26.23M $ 26.23M $ 26.23M Povijesni maksimum: $ 0.1 $ 0.1 $ 0.1 Povijesni minimum: $ 0.000638616003044836 $ 0.000638616003044836 $ 0.000638616003044836 Trenutna cijena: $ 0.02623 $ 0.02623 $ 0.02623 Saznajte više o cijeni Ambire Wallet (WALLET)

Ambire Wallet (WALLET) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Ambire Wallet (WALLET) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WALLET tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WALLET tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WALLET tokena, istražite WALLET cijenu tokena uživo!

Kako kupiti WALLET Jeste li zainteresirani za dodavanje Ambire Wallet (WALLET) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje WALLET, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati WALLET na MEXC-u odmah!

Ambire Wallet (WALLET) Povijest cijena Analiza povijesti cijena WALLET pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite WALLET povijest cijena odmah!

WALLET Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide WALLET? Naša WALLET stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte WALLET predviđanje cijene tokena odmah!

