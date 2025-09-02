Više o VOW

Vow Logotip

Vow Cijena(VOW)

1 VOW u USD cijena uživo:

Grafikon aktualnih cijena Vow (VOW)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:16:07 (UTC+8)

Vow (VOW) Informacije o cijeni (USD)

Vow (VOW) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0548. Tijekom protekla 24 sata, VOWtrgovalo je između najniže cijene $ 0.053 i najviše cijene $ 0.0551, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VOW je $ 2.688289272124897, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.001812976932103066.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VOW se promijenio za +0.36% u posljednjih sat vremena, +2.23% u posljednjih 24 sata i -4.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Vow (VOW)

No.888

$ 19.52M
$ 19.52M$ 19.52M

$ 84.14K
$ 84.14K$ 84.14K

$ 62.63M
$ 62.63M$ 62.63M

356.29M
356.29M 356.29M

1,142,857,142
1,142,857,142 1,142,857,142

1,142,857,140
1,142,857,140 1,142,857,140

31.17%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Vow je $ 19.52M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 84.14K. Količina u optjecaju VOW je 356.29M, s ukupnom količinom od 1142857140. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 62.63M.

Vow (VOW) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Vow za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.001195+2.23%
30 dana$ +0.0085+18.35%
60 dana$ +0.0098+21.77%
90 dana$ -0.0143-20.70%
Vow promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u VOW od $ +0.001195 (+2.23%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Vow 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0085 (+18.35%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Vow 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u VOW od $ +0.0098 (+21.77%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Vow 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0143 (-20.70%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Vow (VOW)?

Pogledajte Vow stranicu Povijest cijena sada.

Što je Vow (VOW)

VOW is the global, decentralized, reserve currency of the Vow ecosystem. Retailers' buy and hold VOW in order to mint, distribute and accept vCurrencies. vCurrencies can save retailers approximately 80% of their current spend on marketing, loyalty, returns, refunds and rewards.

Vow dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Vow ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti VOW dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Vow na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Vow učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Vow Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Vow (VOW) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Vow (VOW) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Vow.

Provjerite Vow predviđanje cijene sada!

Vow (VOW) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Vow (VOW) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VOW opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Vow (VOW)

Tražiš kako kupiti Vow? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Vow na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Vow Resurs

Za dublje razumijevanje Vow, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Vow web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Vow

Koliko Vow (VOW) vrijedi danas?
Cijena VOW uživo u USD je 0.0548 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VOW u USD?
Trenutačna cijena VOW u USD je $ 0.0548. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Vow?
Tržišna kapitalizacija za VOW je $ 19.52M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VOW?
Količina u optjecaju za VOW je 356.29M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VOW?
VOW je postigao ATH cijenu od 2.688289272124897 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VOW?
VOW je vidio ATL cijenu od 0.001812976932103066 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VOW?
24-satni obujam trgovanja za VOW je $ 84.14K USD.
Hoće li VOW još narasti ove godine?
VOW mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VOW predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:16:07 (UTC+8)

Vow (VOW) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

