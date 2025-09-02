Što je Vow (VOW)

VOW is the global, decentralized, reserve currency of the Vow ecosystem. Retailers' buy and hold VOW in order to mint, distribute and accept vCurrencies. vCurrencies can save retailers approximately 80% of their current spend on marketing, loyalty, returns, refunds and rewards.

Vow Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Vow (VOW) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Vow (VOW) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Vow.

Vow (VOW) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Vow (VOW) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VOW opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Vow (VOW)

VOW u lokalnim valutama

Vow Resurs

Za dublje razumijevanje Vow, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Vow Koliko Vow (VOW) vrijedi danas? Cijena VOW uživo u USD je 0.0548 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena VOW u USD? $ 0.0548 . Provjerite Trenutačna cijena VOW u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Vow? Tržišna kapitalizacija za VOW je $ 19.52M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za VOW? Količina u optjecaju za VOW je 356.29M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VOW? VOW je postigao ATH cijenu od 2.688289272124897 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VOW? VOW je vidio ATL cijenu od 0.001812976932103066 USD . Koliki je obujam trgovanja za VOW? 24-satni obujam trgovanja za VOW je $ 84.14K USD . Hoće li VOW još narasti ove godine? VOW mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VOW predviđanje cijene za detaljniju analizu.

