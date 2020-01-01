Vow (VOW) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Vow (VOW), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Vow (VOW) Informacije VOW is the global, decentralized, reserve currency of the Vow ecosystem. Retailers' buy and hold VOW in order to mint, distribute and accept vCurrencies. vCurrencies can save retailers approximately 80% of their current spend on marketing, loyalty, returns, refunds and rewards. Službena web stranica: https://vow.foundation Bijela knjiga: https://vow-2.gitbook.io/white-paper/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x1BBf25e71EC48B84d773809B4bA55B6F4bE946Fb Kupi VOW odmah!

Vow (VOW) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Vow (VOW), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 19.52M $ 19.52M $ 19.52M Ukupna količina: $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B Količina u optjecaju: $ 356.29M $ 356.29M $ 356.29M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 62.63M $ 62.63M $ 62.63M Povijesni maksimum: $ 1.6489 $ 1.6489 $ 1.6489 Povijesni minimum: $ 0.001812976932103066 $ 0.001812976932103066 $ 0.001812976932103066 Trenutna cijena: $ 0.0548 $ 0.0548 $ 0.0548 Saznajte više o cijeni Vow (VOW)

Vow (VOW) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Vow (VOW) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj VOW tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja VOW tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku VOW tokena, istražite VOW cijenu tokena uživo!

Vow (VOW) Povijest cijena Analiza povijesti cijena VOW pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite VOW povijest cijena odmah!

VOW Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide VOW? Naša VOW stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte VOW predviđanje cijene tokena odmah!

