VOW

VOW is the global, decentralized, reserve currency of the Vow ecosystem. Retailers' buy and hold VOW in order to mint, distribute and accept vCurrencies. vCurrencies can save retailers approximately 80% of their current spend on marketing, loyalty, returns, refunds and rewards.

PoredakNo.961

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.04%

Količina u optjecaju356,285,269

Maksimalna količina1,142,857,142

Ukupna količina1,142,857,140

Stopa optjecaja0.3117%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena2.688289272124897,2022-07-07

Najniža cijena0.001812976932103066,2024-08-13

Javni blockchainETH

Loading...