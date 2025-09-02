Babylon (BABY) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0433. Tijekom protekla 24 sata, BABYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.04205 i najviše cijene $ 0.04578, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BABY je $ 0.17283055403102, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03804514614989939.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BABY se promijenio za +1.28% u posljednjih sat vremena, -1.14% u posljednjih 24 sata i -7.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Babylon (BABY)
Trenutačna tržišna kapitalizacija Babylon je $ 112.54M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.45M. Količina u optjecaju BABY je 2.60B, s ukupnom količinom od 10330274764. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 447.30M.
Babylon (BABY) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Babylon za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0004993
-1.14%
30 dana
$ -0.01542
-26.27%
60 dana
$ -0.00689
-13.73%
90 dana
$ -0.02575
-37.30%
Babylon promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u BABY od $ -0.0004993 (-1.14%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Babylon 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.01542 (-26.27%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Babylon 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BABY od $ -0.00689 (-13.73%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Babylon 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.02575 (-37.30%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Babylon (BABY)?
Babylon is a decentralized system that enables native Bitcoin staking directly on the Bitcoin blockchain without intermediaries. The protocol implements a novel shared-security architecture that extends Bitcoin's security model to the broader decentralized ecosystem. Through its architecture, BTC holders can participate in multi-staking operations while maintaining their assets on the Bitcoin network, providing verifiable security guarantees to Bitcoin Secured Networks (BSNs). The protocol's primary function is to enhance Proof-of-Stake (PoS) consensus security by implementing Bitcoin staking mechanisms. Through cryptographic primitives and protocol-level innovations, Babylon protocol enables trustless Bitcoin staking with efficient unbonding periods.
Babylon Predviđanje cijene (USD)
Kako kupiti Babylon (BABY)
Tražiš kako kupiti Babylon? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Babylon na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
