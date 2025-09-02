THENA (THE) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.3242. Tijekom protekla 24 sata, THEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.3157 i najviše cijene $ 0.349, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena THE je $ 4.10318040169636, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.07220387483514598.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, THE se promijenio za +0.34% u posljednjih sat vremena, -1.21% u posljednjih 24 sata i -10.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu THENA (THE)
No.658
$ 35.81M
$ 976.01K
$ 105.73M
110.46M
326,120,291
262,228,955.2479538
33.87%
BSC
Trenutačna tržišna kapitalizacija THENA je $ 35.81M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 976.01K. Količina u optjecaju THE je 110.46M, s ukupnom količinom od 262228955.2479538. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 105.73M.
THENA (THE) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena THENA za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00397
-1.21%
30 dana
$ -0.0187
-5.46%
60 dana
$ +0.0613
+23.31%
90 dana
$ +0.0647
+24.93%
THENA promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u THE od $ -0.00397 (-1.21%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
THENA 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0187 (-5.46%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
THENA 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u THE od $ +0.0613 (+23.31%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
THENA 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0647 (+24.93%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena THENA (THE)?
The vision of THENA is to become the “SuperApp” platform set to onboard the masses, on-chain, with a CEX-grade experience. THENA has a versatile approach as we envision to become the most modular liquidity layer ever built to corner any type of liquidity needs from our Partners: Stablecoins, LSTs, Tokenized RWAs, Memecoins, AI tokens etc…
THENA Predviđanje cijene (USD)
Koliko će THENA (THE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših THENA (THE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za THENA.
Razumijevanje tokenomike THENA (THE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o THE opsežnoj tokenomici tokena odmah!
