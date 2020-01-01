THENA (THE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u THENA (THE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

THENA (THE) Informacije The vision of THENA is to become the “SuperApp” platform set to onboard the masses, on-chain, with a CEX-grade experience. THENA has a versatile approach as we envision to become the most modular liquidity layer ever built to corner any type of liquidity needs from our Partners: Stablecoins, LSTs, Tokenized RWAs, Memecoins, AI tokens etc… Službena web stranica: https://thena.fi/ Bijela knjiga: https://thena.gitbook.io/thena/ Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xf4c8e32eadec4bfe97e0f595add0f4450a863a11 Kupi THE odmah!

THENA (THE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za THENA (THE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 36.62M $ 36.62M $ 36.62M Ukupna količina: $ 262.88M $ 262.88M $ 262.88M Količina u optjecaju: $ 111.02M $ 111.02M $ 111.02M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 107.59M $ 107.59M $ 107.59M Povijesni maksimum: $ 4.4676 $ 4.4676 $ 4.4676 Povijesni minimum: $ 0.07220387483514598 $ 0.07220387483514598 $ 0.07220387483514598 Trenutna cijena: $ 0.3299 $ 0.3299 $ 0.3299 Saznajte više o cijeni THENA (THE)

THENA (THE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike THENA (THE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj THE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja THE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku THE tokena, istražite THE cijenu tokena uživo!

Kako kupiti THE Jeste li zainteresirani za dodavanje THENA (THE) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje THE, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati THE na MEXC-u odmah!

THENA (THE) Povijest cijena Analiza povijesti cijena THE pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite THE povijest cijena odmah!

THE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide THE? Naša THE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte THE predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!