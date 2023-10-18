THE

The vision of THENA is to become the “SuperApp” platform set to onboard the masses, on-chain, with a CEX-grade experience. THENA has a versatile approach as we envision to become the most modular liquidity layer ever built to corner any type of liquidity needs from our Partners: Stablecoins, LSTs, Tokenized RWAs, Memecoins, AI tokens etc…

PoredakNo.662

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)13.38%

Količina u optjecaju111,474,872.4504966

Maksimalna količina326,120,291

Ukupna količina263,521,612.17806983

Stopa optjecaja0.3418%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena4.10318040169636,2024-11-27

Najniža cijena0.07220387483514598,2023-10-18

Javni blockchainBSC

