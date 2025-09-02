The Unfettered Souls (SOULS) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.000388
24-satna najniža cijena
$ 0.000393
24-satna najviša cijena
$ 0.000388
$ 0.000393
$ 0.01715161352679461
$ 0.000249381669055289
0.00%
-0.25%
-2.03%
-2.03%
The Unfettered Souls (SOULS) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000388. Tijekom protekla 24 sata, SOULStrgovalo je između najniže cijene $ 0.000388 i najviše cijene $ 0.000393, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SOULS je $ 0.01715161352679461, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000249381669055289.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SOULS se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -0.25% u posljednjih 24 sata i -2.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu The Unfettered Souls (SOULS)
No.2445
$ 444.10K
$ 72.91K
$ 873.00K
1.14B
2,250,000,000
2,250,000,000
50.87%
MATIC
Trenutačna tržišna kapitalizacija The Unfettered Souls je $ 444.10K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 72.91K. Količina u optjecaju SOULS je 1.14B, s ukupnom količinom od 2250000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 873.00K.
The Unfettered Souls (SOULS) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena The Unfettered Souls za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00000097
-0.25%
30 dana
$ +0.000053
+15.82%
60 dana
$ +0.000113
+41.09%
90 dana
$ -0.000014
-3.49%
The Unfettered Souls promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u SOULS od $ -0.00000097 (-0.25%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
The Unfettered Souls 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000053 (+15.82%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
The Unfettered Souls 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SOULS od $ +0.000113 (+41.09%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
The Unfettered Souls 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000014 (-3.49%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena The Unfettered Souls (SOULS)?
The Unfettered is role-playing video game that offers an unparalleled decentralized gaming experience on the blockchain. The game features a soulslike genre, developed by Trender Software on the Unreal Engine 4, designed to provide players with an immersive and challenging gaming experience. The mission of The Unfettered is to provide true gaming freedom, and the vision is to create a fair and transparent gaming ecosystem.
The Unfettered Souls Predviđanje cijene (USD)
Koliko će The Unfettered Souls (SOULS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših The Unfettered Souls (SOULS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za The Unfettered Souls.
Razumijevanje tokenomike The Unfettered Souls (SOULS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SOULS opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.