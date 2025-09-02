Više o SOULS

The Unfettered Souls Logotip

The Unfettered Souls Cijena(SOULS)

1 SOULS u USD cijena uživo:

Grafikon aktualnih cijena The Unfettered Souls (SOULS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:45:52 (UTC+8)

The Unfettered Souls (SOULS) Informacije o cijeni (USD)

The Unfettered Souls (SOULS) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000388. Tijekom protekla 24 sata, SOULStrgovalo je između najniže cijene $ 0.000388 i najviše cijene $ 0.000393, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SOULS je $ 0.01715161352679461, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000249381669055289.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SOULS se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -0.25% u posljednjih 24 sata i -2.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu The Unfettered Souls (SOULS)

Trenutačna tržišna kapitalizacija The Unfettered Souls je $ 444.10K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 72.91K. Količina u optjecaju SOULS je 1.14B, s ukupnom količinom od 2250000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 873.00K.

The Unfettered Souls (SOULS) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena The Unfettered Souls za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00000097-0.25%
30 dana$ +0.000053+15.82%
60 dana$ +0.000113+41.09%
90 dana$ -0.000014-3.49%
The Unfettered Souls promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SOULS od $ -0.00000097 (-0.25%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

The Unfettered Souls 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000053 (+15.82%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

The Unfettered Souls 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SOULS od $ +0.000113 (+41.09%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

The Unfettered Souls 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000014 (-3.49%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena The Unfettered Souls (SOULS)?

Pogledajte The Unfettered Souls stranicu Povijest cijena sada.

Što je The Unfettered Souls (SOULS)

The Unfettered is role-playing video game that offers an unparalleled decentralized gaming experience on the blockchain. The game features a soulslike genre, developed by Trender Software on the Unreal Engine 4, designed to provide players with an immersive and challenging gaming experience. The mission of The Unfettered is to provide true gaming freedom, and the vision is to create a fair and transparent gaming ecosystem.

The Unfettered Souls dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje The Unfettered Souls ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SOULS dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o The Unfettered Souls na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje The Unfettered Souls učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

The Unfettered Souls Predviđanje cijene (USD)

Koliko će The Unfettered Souls (SOULS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših The Unfettered Souls (SOULS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za The Unfettered Souls.

Provjerite The Unfettered Souls predviđanje cijene sada!

The Unfettered Souls (SOULS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike The Unfettered Souls (SOULS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SOULS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti The Unfettered Souls (SOULS)

Tražiš kako kupiti The Unfettered Souls? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti The Unfettered Souls na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

The Unfettered Souls Resurs

Za dublje razumijevanje The Unfettered Souls, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena The Unfettered Souls web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o The Unfettered Souls

Koliko The Unfettered Souls (SOULS) vrijedi danas?
Cijena SOULS uživo u USD je 0.000388 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SOULS u USD?
Trenutačna cijena SOULS u USD je $ 0.000388. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija The Unfettered Souls?
Tržišna kapitalizacija za SOULS je $ 444.10K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SOULS?
Količina u optjecaju za SOULS je 1.14B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SOULS?
SOULS je postigao ATH cijenu od 0.01715161352679461 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SOULS?
SOULS je vidio ATL cijenu od 0.000249381669055289 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SOULS?
24-satni obujam trgovanja za SOULS je $ 72.91K USD.
Hoće li SOULS još narasti ove godine?
SOULS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SOULS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:45:52 (UTC+8)

The Unfettered Souls (SOULS) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

