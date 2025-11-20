BNKR Cijena danas

Trenutačna cijena BNKR (BNKR) danas je $ 0.0002971, s promjenom od 1.29% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BNKR u USD je $ 0.0002971 po BNKR.

BNKR trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- BNKR. Tijekom posljednja 24 sata, BNKR trgovao je između $ 0.0002719 (niska) i $ 0.0003171 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, BNKR se kretao 0.00% u posljednjem satu i -24.45% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 54.86K.

Informacije o tržištu BNKR (BNKR)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 54.86K$ 54.86K $ 54.86K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina ---- -- Javni blockchain BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija BNKR je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 54.86K. Količina u optjecaju BNKR je --, s ukupnom količinom od --. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je --.