INIT Cijena(INIT)

1 INIT u USD cijena uživo:

$0.3142
$0.3142
-0.12%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena INIT (INIT)
INIT (INIT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+0.54%

-0.12%

-7.38%

-7.38%

INIT (INIT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.3142. Tijekom protekla 24 sata, INITtrgovalo je između najniže cijene $ 0.3013 i najviše cijene $ 0.3269, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena INIT je $ 1.441874884763229, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.3220629772067335.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, INIT se promijenio za +0.54% u posljednjih sat vremena, -0.12% u posljednjih 24 sata i -7.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu INIT (INIT)

No.555

16.36%

INITIA

Trenutačna tržišna kapitalizacija INIT je $ 51.43M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 2.81M. Količina u optjecaju INIT je 163.70M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 314.20M.

INIT (INIT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena INIT za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000377-0.12%
30 dana$ -0.0504-13.83%
60 dana$ -0.1182-27.34%
90 dana$ -0.4344-58.03%
INIT promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u INIT od $ -0.000377 (-0.12%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

INIT 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0504 (-13.83%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

INIT 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u INIT od $ -0.1182 (-27.34%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

INIT 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.4344 (-58.03%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena INIT (INIT)?

Pogledajte INIT stranicu Povijest cijena sada.

Što je INIT (INIT)

Initia (INIT), an L1 blockchain that unites appchains to unlock their full value through interwoven infrastructure and aligned economics. Initia’s core philosophy is to make opinionated decisions on the underlying infrastructure such as data availability, interoperability, and oracles.

INIT dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje INIT ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti INIT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o INIT na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje INIT učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

INIT Predviđanje cijene (USD)

Koliko će INIT (INIT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših INIT (INIT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za INIT.

Provjerite INIT predviđanje cijene sada!

INIT (INIT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike INIT (INIT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o INIT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti INIT (INIT)

Tražiš kako kupiti INIT? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti INIT na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

INIT u lokalnim valutama

1 INIT(INIT) u VND
8,268.173
1 INIT(INIT) u AUD
A$0.477584
1 INIT(INIT) u GBP
0.229366
1 INIT(INIT) u EUR
0.26707
1 INIT(INIT) u USD
$0.3142
1 INIT(INIT) u MYR
RM1.325924
1 INIT(INIT) u TRY
12.92933
1 INIT(INIT) u JPY
¥46.1874
1 INIT(INIT) u ARS
ARS$432.782222
1 INIT(INIT) u RUB
25.315094
1 INIT(INIT) u INR
27.68102
1 INIT(INIT) u IDR
Rp5,150.818848
1 INIT(INIT) u KRW
437.60205
1 INIT(INIT) u PHP
17.98795
1 INIT(INIT) u EGP
￡E.15.251268
1 INIT(INIT) u BRL
R$1.709248
1 INIT(INIT) u CAD
C$0.430454
1 INIT(INIT) u BDT
38.25385
1 INIT(INIT) u NGN
481.162738
1 INIT(INIT) u COP
$1,261.846052
1 INIT(INIT) u ZAR
R.5.526778
1 INIT(INIT) u UAH
13.02359
1 INIT(INIT) u VES
Bs45.8732
1 INIT(INIT) u CLP
$304.1456
1 INIT(INIT) u PKR
Rs89.182528
1 INIT(INIT) u KZT
169.470054
1 INIT(INIT) u THB
฿10.145518
1 INIT(INIT) u TWD
NT$9.627088
1 INIT(INIT) u AED
د.إ1.153114
1 INIT(INIT) u CHF
Fr0.25136
1 INIT(INIT) u HKD
HK$2.447618
1 INIT(INIT) u AMD
֏120.19721
1 INIT(INIT) u MAD
.د.م2.8278
1 INIT(INIT) u MXN
$5.85983
1 INIT(INIT) u SAR
ريال1.17825
1 INIT(INIT) u PLN
1.143688
1 INIT(INIT) u RON
лв1.360486
1 INIT(INIT) u SEK
kr2.95348
1 INIT(INIT) u BGN
лв0.524714
1 INIT(INIT) u HUF
Ft106.146186
1 INIT(INIT) u CZK
6.557354
1 INIT(INIT) u KWD
د.ك0.095831
1 INIT(INIT) u ILS
1.05257
1 INIT(INIT) u AOA
Kz286.415294
1 INIT(INIT) u BHD
.د.ب0.1184534
1 INIT(INIT) u BMD
$0.3142
1 INIT(INIT) u DKK
kr2.001454
1 INIT(INIT) u HNL
L8.235182
1 INIT(INIT) u MUR
14.39036
1 INIT(INIT) u NAD
$5.52992
1 INIT(INIT) u NOK
kr3.138858
1 INIT(INIT) u NZD
$0.530998
1 INIT(INIT) u PAB
B/.0.3142
1 INIT(INIT) u PGK
K1.329066
1 INIT(INIT) u QAR
ر.ق1.14683
1 INIT(INIT) u RSD
дин.31.463988

INIT Resurs

Za dublje razumijevanje INIT, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena INIT web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o INIT

Koliko INIT (INIT) vrijedi danas?
Cijena INIT uživo u USD je 0.3142 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena INIT u USD?
Trenutačna cijena INIT u USD je $ 0.3142. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija INIT?
Tržišna kapitalizacija za INIT je $ 51.43M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za INIT?
Količina u optjecaju za INIT je 163.70M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za INIT?
INIT je postigao ATH cijenu od 1.441874884763229 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za INIT?
INIT je vidio ATL cijenu od 0.3220629772067335 USD.
Koliki je obujam trgovanja za INIT?
24-satni obujam trgovanja za INIT je $ 2.81M USD.
Hoće li INIT još narasti ove godine?
INIT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte INIT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
INIT (INIT) Važna ažuriranja industrije

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.

