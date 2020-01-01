The Unfettered Souls (SOULS) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u The Unfettered Souls (SOULS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
The Unfettered Souls (SOULS) Informacije

The Unfettered is role-playing video game that offers an unparalleled decentralized gaming experience on the blockchain. The game features a soulslike genre, developed by Trender Software on the Unreal Engine 4, designed to provide players with an immersive and challenging gaming experience. The mission of The Unfettered is to provide true gaming freedom, and the vision is to create a fair and transparent gaming ecosystem.

Službena web stranica:
https://theunfettered.io/
Bijela knjiga:
https://www.theunfettered.io/assets/images/onepager/ue-one-pager-website.png
Istraživač blokova:
https://polygonscan.com/token/0xaa4fBC6809a8E1924520FC85282aC4C76A7671d7

The Unfettered Souls (SOULS) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za The Unfettered Souls (SOULS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 456.69K
Ukupna količina:
$ 2.25B
Količina u optjecaju:
$ 1.14B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 897.75K
Povijesni maksimum:
$ 0.03889
Povijesni minimum:
$ 0.000249381669055289
Trenutna cijena:
$ 0.000399
The Unfettered Souls (SOULS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike The Unfettered Souls (SOULS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj SOULS tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja SOULS tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku SOULS tokena, istražite SOULS cijenu tokena uživo!

The Unfettered Souls (SOULS) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena SOULS pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

SOULS Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide SOULS? Naša SOULS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.