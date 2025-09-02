Više o SKX

SKX Cijena(SKX)

1 SKX u USD cijena uživo:

$0.24715
$0.24715
-0.93%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena SKX (SKX)
SKX (SKX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.2228
$ 0.2228
24-satna najniža cijena
$ 0.25423
$ 0.25423
24-satna najviša cijena

$ 0.2228
$ 0.2228

$ 0.25423
$ 0.25423

$ 0.4994876540595942
$ 0.4994876540595942

$ 0.012645799433479828
$ 0.012645799433479828

-0.95%

-0.92%

+620.97%

+620.97%

SKX (SKX) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.24715. Tijekom protekla 24 sata, SKXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.2228 i najviše cijene $ 0.25423, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SKX je $ 0.4994876540595942, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.012645799433479828.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SKX se promijenio za -0.95% u posljednjih sat vremena, -0.92% u posljednjih 24 sata i +620.97% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SKX (SKX)

No.4130

$ 0.00
$ 0.00

$ 73.08K
$ 73.08K

$ 24.72M
$ 24.72M

0.00
0.00

100,000,000
100,000,000

100,000,000
100,000,000

0.00%

MATIC

Trenutačna tržišna kapitalizacija SKX je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 73.08K. Količina u optjecaju SKX je 0.00, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 24.72M.

SKX (SKX) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena SKX za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0023201-0.92%
30 dana$ +0.22457+994.55%
60 dana$ +0.21525+674.76%
90 dana$ +0.11715+90.11%
SKX promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SKX od $ -0.0023201 (-0.92%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

SKX 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.22457 (+994.55%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

SKX 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SKX od $ +0.21525 (+674.76%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

SKX 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.11715 (+90.11%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena SKX (SKX)?

Pogledajte SKX stranicu Povijest cijena sada.

Što je SKX (SKX)

The SKX token issued by S&PanaX Co., Ltd. serves as the native currency used on the SKX platform. This platform is primarily divided into communication spaces and a shopping mall, providing users with spaces to engage, share information, and participate in various activities. Specifically, in the SKX shopping mall, users receive rewards for contributing information or participating in activities, which are provided in SKX tokens. These tokens can then be used within the shopping mall for purchases of goods and services, serving as a form of payment. Furthermore, by collaborating with affiliated businesses, the platform aims to expand the utility of SKX tokens, offering users additional benefits and opportunities.

SKX dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje SKX ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SKX dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o SKX na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje SKX učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

SKX Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SKX (SKX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SKX (SKX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SKX.

Provjerite SKX predviđanje cijene sada!

SKX (SKX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SKX (SKX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SKX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti SKX (SKX)

Tražiš kako kupiti SKX? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti SKX na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SKX u lokalnim valutama

1 SKX(SKX) u VND
6,503.75225
1 SKX(SKX) u AUD
A$0.375668
1 SKX(SKX) u GBP
0.1804195
1 SKX(SKX) u EUR
0.2100775
1 SKX(SKX) u USD
$0.24715
1 SKX(SKX) u MYR
RM1.042973
1 SKX(SKX) u TRY
10.167751
1 SKX(SKX) u JPY
¥36.33105
1 SKX(SKX) u ARS
ARS$340.4268815
1 SKX(SKX) u RUB
19.9128755
1 SKX(SKX) u INR
21.7492
1 SKX(SKX) u IDR
Rp4,051.638696
1 SKX(SKX) u KRW
344.700105
1 SKX(SKX) u PHP
14.117208
1 SKX(SKX) u EGP
￡E.11.9941895
1 SKX(SKX) u BRL
R$1.3420245
1 SKX(SKX) u CAD
C$0.3385955
1 SKX(SKX) u BDT
30.0361395
1 SKX(SKX) u NGN
378.4830385
1 SKX(SKX) u COP
$992.569229
1 SKX(SKX) u ZAR
R.4.3523115
1 SKX(SKX) u UAH
10.2245955
1 SKX(SKX) u VES
Bs36.0839
1 SKX(SKX) u CLP
$239.7355
1 SKX(SKX) u PKR
Rs70.032424
1 SKX(SKX) u KZT
133.0186015
1 SKX(SKX) u THB
฿7.9854165
1 SKX(SKX) u TWD
NT$7.5702045
1 SKX(SKX) u AED
د.إ0.9070405
1 SKX(SKX) u CHF
Fr0.19772
1 SKX(SKX) u HKD
HK$1.9252985
1 SKX(SKX) u AMD
֏94.475559
1 SKX(SKX) u MAD
.د.م2.219407
1 SKX(SKX) u MXN
$4.606876
1 SKX(SKX) u SAR
ريال0.9268125
1 SKX(SKX) u PLN
0.8971545
1 SKX(SKX) u RON
лв1.0701595
1 SKX(SKX) u SEK
kr2.318267
1 SKX(SKX) u BGN
лв0.4127405
1 SKX(SKX) u HUF
Ft83.4106535
1 SKX(SKX) u CZK
5.1530775
1 SKX(SKX) u KWD
د.ك0.07538075
1 SKX(SKX) u ILS
0.8279525
1 SKX(SKX) u AOA
Kz225.2945255
1 SKX(SKX) u BHD
.د.ب0.0929284
1 SKX(SKX) u BMD
$0.24715
1 SKX(SKX) u DKK
kr1.5743455
1 SKX(SKX) u HNL
L6.465444
1 SKX(SKX) u MUR
11.31947
1 SKX(SKX) u NAD
$4.339954
1 SKX(SKX) u NOK
kr2.4690285
1 SKX(SKX) u NZD
$0.4176835
1 SKX(SKX) u PAB
B/.0.24715
1 SKX(SKX) u PGK
K1.0454445
1 SKX(SKX) u QAR
ر.ق0.899626
1 SKX(SKX) u RSD
дин.24.7273575

SKX Resurs

Za dublje razumijevanje SKX, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena SKX web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SKX

Koliko SKX (SKX) vrijedi danas?
Cijena SKX uživo u USD je 0.24715 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SKX u USD?
Trenutačna cijena SKX u USD je $ 0.24715. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SKX?
Tržišna kapitalizacija za SKX je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SKX?
Količina u optjecaju za SKX je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SKX?
SKX je postigao ATH cijenu od 0.4994876540595942 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SKX?
SKX je vidio ATL cijenu od 0.012645799433479828 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SKX?
24-satni obujam trgovanja za SKX je $ 73.08K USD.
Hoće li SKX još narasti ove godine?
SKX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SKX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
SKX (SKX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

