SNX (SNX) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.6705. Tijekom protekla 24 sata, SNXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.6418 i najviše cijene $ 0.6989, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SNX je $ 28.77103007, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0325776275658.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SNX se promijenio za +1.25% u posljednjih sat vremena, +1.17% u posljednjih 24 sata i +3.61% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu SNX (SNX)
No.187
$ 230.29M
$ 230.29M$ 230.29M
$ 874.10K
$ 874.10K$ 874.10K
$ 227.90M
$ 227.90M$ 227.90M
343.47M
343.47M 343.47M
339,889,850.089
339,889,850.089 339,889,850.089
343,889,850.0967736
343,889,850.0967736 343,889,850.0967736
101.05%
0.01%
$ 0.9
$ 0.9$ 0.9
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija SNX je $ 230.29M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 874.10K. Količina u optjecaju SNX je 343.47M, s ukupnom količinom od 343889850.0967736. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 227.90M.
SNX (SNX) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena SNX za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.007753
+1.17%
30 dana
$ +0.1048
+18.52%
60 dana
$ +0.0797
+13.49%
90 dana
$ -0.0289
-4.14%
SNX promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u SNX od $ +0.007753 (+1.17%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
SNX 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.1048 (+18.52%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
SNX 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SNX od $ +0.0797 (+13.49%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
SNX 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0289 (-4.14%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena SNX (SNX)?
Synthetix is a decentralized finance (DeFi) protocol that provides on-chain exposure to a wide variety of crypto and non-crypto assets. The protocol is based on the Ethereum (ETH) blockchain and offers users access to highly liquid synthetic assets (synths). Synths track and provide returns on the underlying asset without requiring one to directly hold the asset.
SNX dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje SNX ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti SNX dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o SNX na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje SNX učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
SNX Predviđanje cijene (USD)
Koliko će SNX (SNX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SNX (SNX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SNX.
Razumijevanje tokenomike SNX (SNX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SNX opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti SNX (SNX)
Tražiš kako kupiti SNX? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti SNX na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.