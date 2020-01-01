SNX (SNX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SNX (SNX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SNX (SNX) Informacije Synthetix is a decentralized finance (DeFi) protocol that provides on-chain exposure to a wide variety of crypto and non-crypto assets. The protocol is based on the Ethereum (ETH) blockchain and offers users access to highly liquid synthetic assets (synths). Synths track and provide returns on the underlying asset without requiring one to directly hold the asset. Službena web stranica: https://www.synthetix.io/ Bijela knjiga: https://docs.synthetix.io/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/8cTNUtcV2ueC3royJ642uRnvTxorJAWLZc58gxAo7y56 Kupi SNX odmah!

SNX (SNX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SNX (SNX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 226.17M $ 226.17M $ 226.17M Ukupna količina: $ 343.89M $ 343.89M $ 343.89M Količina u optjecaju: $ 343.47M $ 343.47M $ 343.47M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 223.82M $ 223.82M $ 223.82M Povijesni maksimum: $ 28.9291 $ 28.9291 $ 28.9291 Povijesni minimum: $ 0.0325776275658 $ 0.0325776275658 $ 0.0325776275658 Trenutna cijena: $ 0.6585 $ 0.6585 $ 0.6585 Saznajte više o cijeni SNX (SNX)

SNX (SNX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SNX (SNX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SNX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SNX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SNX tokena, istražite SNX cijenu tokena uživo!

SNX (SNX) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SNX pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SNX povijest cijena odmah!

SNX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SNX? Naša SNX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SNX predviđanje cijene tokena odmah!

