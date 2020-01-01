SNX (SNX) Tokenomika

SNX (SNX) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u SNX (SNX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

SNX (SNX) Informacije

Synthetix is a decentralized finance (DeFi) protocol that provides on-chain exposure to a wide variety of crypto and non-crypto assets. The protocol is based on the Ethereum (ETH) blockchain and offers users access to highly liquid synthetic assets (synths). Synths track and provide returns on the underlying asset without requiring one to directly hold the asset.

Službena web stranica:
https://www.synthetix.io/
Bijela knjiga:
https://docs.synthetix.io/
Istraživač blokova:
https://solscan.io/token/8cTNUtcV2ueC3royJ642uRnvTxorJAWLZc58gxAo7y56

SNX (SNX) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SNX (SNX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 226.17M
$ 226.17M$ 226.17M
Ukupna količina:
$ 343.89M
$ 343.89M$ 343.89M
Količina u optjecaju:
$ 343.47M
$ 343.47M$ 343.47M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 223.82M
$ 223.82M$ 223.82M
Povijesni maksimum:
$ 28.9291
$ 28.9291$ 28.9291
Povijesni minimum:
$ 0.0325776275658
$ 0.0325776275658$ 0.0325776275658
Trenutna cijena:
$ 0.6585
$ 0.6585$ 0.6585

SNX (SNX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike SNX (SNX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj SNX tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja SNX tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku SNX tokena, istražite SNX cijenu tokena uživo!

Kako kupiti SNX

Jeste li zainteresirani za dodavanje SNX (SNX) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje SNX, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

SNX (SNX) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena SNX pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

SNX Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide SNX? Naša SNX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.