SaucerSwap (SAUCE) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.04538. Tijekom protekla 24 sata, SAUCEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.04464 i najviše cijene $ 0.04765, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SAUCE je $ 0.2324091642499139, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00997402053641286.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SAUCE se promijenio za +0.11% u posljednjih sat vremena, -0.72% u posljednjih 24 sata i -6.30% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu SaucerSwap (SAUCE)
No.650
$ 38.59M
$ 38.59M$ 38.59M
$ 45.28K
$ 45.28K$ 45.28K
$ 45.38M
$ 45.38M$ 45.38M
850.44M
850.44M 850.44M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
850,644,844.074406
850,644,844.074406 850,644,844.074406
85.04%
HBAR
Trenutačna tržišna kapitalizacija SaucerSwap je $ 38.59M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 45.28K. Količina u optjecaju SAUCE je 850.44M, s ukupnom količinom od 850644844.074406. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 45.38M.
SaucerSwap (SAUCE) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena SaucerSwap za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0003289
-0.72%
30 dana
$ -0.00633
-12.25%
60 dana
$ +0.01295
+39.93%
90 dana
$ +0.01004
+28.40%
SaucerSwap promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u SAUCE od $ -0.0003289 (-0.72%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
SaucerSwap 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00633 (-12.25%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
SaucerSwap 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SAUCE od $ +0.01295 (+39.93%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
SaucerSwap 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.01004 (+28.40%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena SaucerSwap (SAUCE)?
SaucerSwap is a decentralized exchange that goes beyond the ERC20 standard by leveraging HSCS and HTS, inheriting the full advantage of the Hedera network. It serves as a one-stop shop for DeFi on Hedera, offering a full suite of services including a token swap, liquidity pools, yield farms, single-sided staking, and more.
SaucerSwap dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje SaucerSwap ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti SAUCE dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o SaucerSwap na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje SaucerSwap učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
SaucerSwap Predviđanje cijene (USD)
Koliko će SaucerSwap (SAUCE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SaucerSwap (SAUCE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SaucerSwap.
Razumijevanje tokenomike SaucerSwap (SAUCE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SAUCE opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti SaucerSwap (SAUCE)
Tražiš kako kupiti SaucerSwap? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti SaucerSwap na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.