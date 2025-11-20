4 Cijena danas

Trenutačna cijena 4 (4) danas je $ 0.03853, s promjenom od 2.30% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije 4 u USD je $ 0.03853 po 4.

4 trenutačno je na #519 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 38.53M, s količinom u optjecaju od 1.00B 4. Tijekom posljednja 24 sata, 4 trgovao je između $ 0.03613 (niska) i $ 0.04227 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.3006185668115678, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.000099081384903154.

U kratkoročnim performansama, 4 se kretao -1.03% u posljednjem satu i -29.57% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 1.35M.

Informacije o tržištu 4 (4)

Poredak No.519 Tržišna kapitalizacija $ 38.53M$ 38.53M $ 38.53M Obujam (24 sata) $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 38.53M$ 38.53M $ 38.53M Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Maksimalna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Stopa optjecaja 100.00% Javni blockchain BSC

