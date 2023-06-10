SAUCE

SaucerSwap is a decentralized exchange that goes beyond the ERC20 standard by leveraging HSCS and HTS, inheriting the full advantage of the Hedera network. It serves as a one-stop shop for DeFi on Hedera, offering a full suite of services including a token swap, liquidity pools, yield farms, single-sided staking, and more.

PoredakNo.630

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.01%

Količina u optjecaju853,155,363.857821

Maksimalna količina1,000,000,000

Ukupna količina853,355,325.594673

Stopa optjecaja0.8531%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.2324091642499139,2024-02-29

Najniža cijena0.00997402053641286,2023-06-10

Javni blockchainHBAR

