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Cijena Sandbox uživo danas je 0.05227 EUR.SAND tržišna kapitalizacija je 153,550,427.2430535691658 EUR. Pratite ažuriranja cijene SAND uEUR, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više u Hrvatska!Cijena Sandbox uživo danas je 0.05227 EUR.SAND tržišna kapitalizacija je 153,550,427.2430535691658 EUR. Pratite ažuriranja cijene SAND uEUR, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više u Hrvatska!

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Sandbox Cijena(SAND)

1 SAND u EUR cijena uživo:

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EUR
Grafikon aktualnih cijena Sandbox (SAND)
Stranica zadnji put ažurirana: 2026-06-13 21:49:42 (UTC+8)

Sandbox Cijena danas

Trenutačna cijena Sandbox (SAND) danas je € 0.05227, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SAND u EUR je € 0.05227 po SAND.

Sandbox trenutačno je na #148 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u € 153.55M, s količinom u optjecaju od 2.94B SAND. Tijekom posljednja 24 sata, SAND trgovao je između € 0.05142 (niska) i € 0.05324 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi € 7.2601727179565374146, dok je rekordna najniža cijena bila € 0.0248874196.

U kratkoročnim performansama, SAND se kretao -0.14% u posljednjem satu i +0.67% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je € 63.47K.

Informacije o tržištu Sandbox (SAND)

No.148

€ 153.55M
€ 153.55M€ 153.55M

€ 63.47K
€ 63.47K€ 63.47K

€ 156.81M
€ 156.81M€ 156.81M

2.94B
2.94B 2.94B

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

0.01%

2020-08-14 00:00:00

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sandbox je € 153.55M, s obujmom trgovanja u 24 sata od € 63.47K. Količina u optjecaju SAND je 2.94B, s ukupnom količinom od 3000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je € 156.81M.

Sandbox Povijest cijena EUR

Raspon promjene cijena u 24 sata:
€ 0.05142
€ 0.05142€ 0.05142
24-satna najniža cijena
€ 0.05324
€ 0.05324€ 0.05324
24-satna najviša cijena

€ 0.05142
€ 0.05142€ 0.05142

€ 0.05324
€ 0.05324€ 0.05324

€ 7.2601727179565374146
€ 7.2601727179565374146€ 7.2601727179565374146

€ 0.0248874196
€ 0.0248874196€ 0.0248874196

-0.14%

--

+0.67%

+0.67%

Sandbox (SAND) Povijest cijena EUR

Prati promjene cijena Sandbox za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (EUR)Promjena (%)
Danas----
30 dana€ -0.02538-32.69%
60 dana€ -0.02541-32.72%
90 dana€ -0.03084-37.11%
Sandbox promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SAND od -- (--), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Sandbox 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za € -0.02538 (-32.69%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Sandbox 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SAND od € -0.02541 (-32.72%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Sandbox 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za € -0.03084 (-37.11%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Sandbox (SAND)?

Pogledajte Sandbox stranicu Povijest cijena sada.

Predviđanje cijena za Sandbox

Sandbox (SAND) Predviđanje cijene za 2030. (za 4 godina)
Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za SAND u 2030. je € -- zajedno sa stopom rasta od 0.00%.
Sandbox (SAND) Predviđanje cijene za 2040. (za 14 godine)

U 2040. godini, cijena Sandbox mogla bi potencijalno porasti za 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od € --.

MEXC alati
Za projekcije scenarija u stvarnom vremenu i personaliziraniju analizu, korisnici mogu upotrijebiti MEXC-ov alat za predviđanje cijena i AI tržišne uvide.
Izjava o odricanju odgovornosti: Ovi scenariji su ilustrativni i edukativni; kriptovalute su nestabilne – provedite vlastito istraživanje (DYOR) prije donošenja odluka.
Želite li znati koju će cijenu Sandbox dosegnuti 2026–2027? Posjetite našu stranicu s predviđanjima cijena za SAND za razdoblje 2026–2027 klikom na Sandbox Predviđanje cijene.

Kako kupiti i investirati Sandbox u Hrvatska

Spremni započeti s Sandbox? Kupnja SAND je brza i prilagođena početnicima na MEXC-u. Možete odmah početi trgovati nakon što obavite svoju prvu kupnju. Za više informacija pogledajte naš cjeloviti vodič o kupnji Sandbox. U nastavku slijedi kratak pregled u 5 koraka koji će vam pomoći da započnete svoje Sandbox (SAND) putovanje kupnje.

1. korak

Registrirajte se za račun i dovršite KYC

Najprije se registrirajte za račun i dovršite KYC na MEXC-u. To možete učiniti na službenoj web stranici MEXC-a ili u aplikaciji MEXC pomoću svog telefonskog broja ili adrese e-pošte.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ili USDE u svoj novčanik

USDT, USDC i USDE olakšavaju trgovanje na MEXC-u. USDT, USDC i USDE možete kupiti putem bankovnog prijenosa, OTC ili P2P trgovanja.
3. korak

Idite na stranicu za Spot trgovanje

Na web stranici MEXC-a kliknite na Spot na gornjoj traci i potražite željene tokene.
4. korak

Odaberite svoje tokene

Uz više od -- dostupnih tokena, možete jednostavno kupiti Bitcoin, Ethereum i popularne tokene.
5. korak

Dovršite svoju kupnju

Unesite iznos tokena ili ekvivalent u vašoj lokalnoj valuti. Kliknite Kupi i Sandbox će trenutačno biti dodano u vaš novčanik.
Kako kupiti Sandbox (SAND) Vodič

Što možete učiniti s Sandbox

Posjedovanje Sandbox omogućuje vam otvaranje više vrata u smislu samo kupnje i zadržavanja. Možete trgovati BTC-om na stotinama tržišta, zaraditi pasivne nagrade putem fleksibilnih proizvoda za ulaganje i štednju ili iskoristiti profesionalne alate za trgovanje kako biste povećali svoja sredstva. Bilo da ste početnik ili profesionalac, iskusni investitor, MEXC vam olakšava maksimiziranje vašeg kripto potencijala. U nastavku su četiri najbolja načina kako možete maksimalno iskoristiti svoje Bitcoin tokene

  • Istražite MEXC spot tržište

    Istražite MEXC spot tržište

    Trgujte s više od 2,800 tokena uz super niske naknade.

    Terminsko trgovanje

    Terminsko trgovanje

    Trgujte s financijskom polugom do 500x i velikom likvidnošću.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Uložite tokene i osvojite nevjerojatne airdropove.

    MEXC pretprodaja

    MEXC pretprodaja

    Kupujte i prodajte nove tokene prije nego što budu službeno popisani na burzi.

Trgovanje s izuzetno niskim naknadama na MEXC-u

Kupnja Sandbox (SAND) na MEXC-u znači veću vrijednost za vaš novac. Kao jedna od kripto platformi s najnižim naknadama na tržištu, MEXC vam pomaže smanjiti troškove već od prve trgovine.

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Nadalje, možete trgovati odabranim tokenima na spot tržištu bez ikakvih naknada putem MEXC-ovog Festivala bez naknada.

Što je Sandbox (SAND)

The Sandbox is a virtual world where players can build, own, and monetize their gaming experiences in the Ethereum blockchain using SAND, the platform’s utility token. As a player, you can create digital assets (Non-Fungible Tokens, aka NFTs), upload them to the marketplace, and drag-and-drop them to create game experiences with The Sandbox Game Maker. The Sandbox has secured over 50 partnerships including Atari, Crypto Kitties, and Shaun the Sheep to build a fun, creative “play-to-earn” Gaming platform, owned and made by players. The Sandbox aims to bring blockchain into mainstream gaming, attracting both crypto and non-crypto game enthusiasts by offering the advantages of true-ownership, digital scarcity, monetization capabilities, and interoperability.

Sandbox Resurs

Za dublje razumijevanje Sandbox, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
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Alleged SEC SecuritiesBase EcosystemBinance Launchpad

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Stranica zadnji put ažurirana: 2026-06-13 21:49:42 (UTC+8)

Sandbox (SAND) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
02-11 14:20:00Ažuriranja industrije
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Podaci u lancu
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Ažuriranja industrije
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Ažuriranja industrije
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Ažuriranja industrije
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Ažuriranja industrije
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Istražite više o Sandbox

SAND USDT (terminsko trgovanje)

Idite na dugačke ili kratke pozicije SAND s financijskom polugom. Istražite terminsko trgovanje SAND USDT na MEXC-u i iskoristite tržišne promjene.

Tržišta za trgovanje Sandbox (SAND) na MEXC-u

Istražite spot i terminska tržišta, pogledajte cijenu Sandbox uživo, obujam i trgujte izravno.

Parovi
Cijena
24-satna promjena
24-satni obujam
SAND/USDT
€0.0449952
€0.0449952€0.0449952
0.00%
0.00% (USDT)
SAND/USDC
€0.0449694
€0.0449694€0.0449694
0.00%
0.00% (USDT)

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Najveći dobitnici

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€216.3674
€216.3674€216.3674

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Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

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