Sandbox Cijena danas

Trenutačna cijena Sandbox (SAND) danas je € 0.05227, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SAND u EUR je € 0.05227 po SAND.

Sandbox trenutačno je na #148 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u € 153.55M, s količinom u optjecaju od 2.94B SAND. Tijekom posljednja 24 sata, SAND trgovao je između € 0.05142 (niska) i € 0.05324 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi € 7.2601727179565374146, dok je rekordna najniža cijena bila € 0.0248874196.

U kratkoročnim performansama, SAND se kretao -0.14% u posljednjem satu i +0.67% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je € 63.47K.

Informacije o tržištu Sandbox (SAND)

Poredak No.148 Tržišna kapitalizacija € 153.55M€ 153.55M € 153.55M Obujam (24 sata) € 63.47K€ 63.47K € 63.47K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija € 156.81M€ 156.81M € 156.81M Količina u optjecaju 2.94B 2.94B 2.94B Ukupna količina 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 Tržišni udio 0.01% Datum izdavanja 2020-08-14 00:00:00 Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sandbox je € 153.55M, s obujmom trgovanja u 24 sata od € 63.47K. Količina u optjecaju SAND je 2.94B, s ukupnom količinom od 3000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je € 156.81M.