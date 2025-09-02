Što je Reform DAO (RFRM)

Reform is a Market Making DAO creating community-driven liquid markets across exchanges through protocol-owned liquidity. Transforming the conventional mercenary MM model by aligning incentives between all the stakeholders: protocol, community, and MM, enabling retail liquidity, transparency, and fairness.

Reform DAO (RFRM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Reform DAO (RFRM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RFRM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Za dublje razumijevanje Reform DAO, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Reform DAO Koliko Reform DAO (RFRM) vrijedi danas? Cijena RFRM uživo u USD je 0.0227 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena RFRM u USD? $ 0.0227 . Provjerite Trenutačna cijena RFRM u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Reform DAO? Tržišna kapitalizacija za RFRM je $ 0.00 USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za RFRM? Količina u optjecaju za RFRM je 0.00 USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RFRM? RFRM je postigao ATH cijenu od 0.6698675534266594 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RFRM? RFRM je vidio ATL cijenu od 0.02226588832337275 USD . Koliki je obujam trgovanja za RFRM? 24-satni obujam trgovanja za RFRM je $ 57.02K USD . Hoće li RFRM još narasti ove godine? RFRM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RFRM predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Reform DAO (RFRM) Važna ažuriranja industrije

