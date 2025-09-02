Više o RFRM

Reform DAO Cijena(RFRM)

$0.0228
$0.0228$0.0228
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:20:33 (UTC+8)

$ 0.0226
$ 0.0226$ 0.0226
$ 0.023
$ 0.023$ 0.023
$ 0.0226
$ 0.0226$ 0.0226

$ 0.023
$ 0.023$ 0.023

$ 0.6698675534266594
$ 0.6698675534266594$ 0.6698675534266594

$ 0.02226588832337275
$ 0.02226588832337275$ 0.02226588832337275

-0.44%

0.00%

-1.31%

-1.31%

Reform DAO (RFRM) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0227. Tijekom protekla 24 sata, RFRMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0226 i najviše cijene $ 0.023, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RFRM je $ 0.6698675534266594, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02226588832337275.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RFRM se promijenio za -0.44% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i -1.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

No.4054

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 57.02K
$ 57.02K$ 57.02K

$ 22.70M
$ 22.70M$ 22.70M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Reform DAO je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 57.02K. Količina u optjecaju RFRM je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 22.70M.

Reform DAO (RFRM) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Reform DAO za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 00.00%
30 dana$ -0.0026-10.28%
60 dana$ -0.0051-18.35%
90 dana$ -0.021-48.06%
Reform DAO promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u RFRM od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Reform DAO 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0026 (-10.28%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Reform DAO 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u RFRM od $ -0.0051 (-18.35%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Reform DAO 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.021 (-48.06%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Reform DAO (RFRM)?

Pogledajte Reform DAO stranicu Povijest cijena sada.

Što je Reform DAO (RFRM)

Reform is a Market Making DAO creating community-driven liquid markets across exchanges through protocol-owned liquidity. Transforming the conventional mercenary MM model by aligning incentives between all the stakeholders: protocol, community, and MM, enabling retail liquidity, transparency, and fairness.

Reform DAO dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskuseni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Reform DAO ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti RFRM dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Reform DAO na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Reform DAO učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Koliko će Reform DAO (RFRM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Reform DAO (RFRM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Reform DAO.

Provjerite Reform DAO predviđanje cijene sada!

Reform DAO (RFRM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Reform DAO (RFRM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RFRM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Tražiš kako kupiti Reform DAO? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Reform DAO na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Za dublje razumijevanje Reform DAO, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Koliko Reform DAO (RFRM) vrijedi danas?
Cijena RFRM uživo u USD je 0.0227 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RFRM u USD?
Trenutačna cijena RFRM u USD je $ 0.0227. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Reform DAO?
Tržišna kapitalizacija za RFRM je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RFRM?
Količina u optjecaju za RFRM je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RFRM?
RFRM je postigao ATH cijenu od 0.6698675534266594 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RFRM?
RFRM je vidio ATL cijenu od 0.02226588832337275 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RFRM?
24-satni obujam trgovanja za RFRM je $ 57.02K USD.
Hoće li RFRM još narasti ove godine?
RFRM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RFRM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:20:33 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu" i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

