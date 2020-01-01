Reform DAO (RFRM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Reform DAO (RFRM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Reform DAO (RFRM) Informacije Reform is a Market Making DAO creating community-driven liquid markets across exchanges through protocol-owned liquidity. Transforming the conventional mercenary MM model by aligning incentives between all the stakeholders: protocol, community, and MM, enabling retail liquidity, transparency, and fairness. Službena web stranica: https://reformdao.com Bijela knjiga: https://docs.reformdao.com/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xea3eed8616877F5d3c4aEbf5A799F2e8D6DE9A5E Kupi RFRM odmah!

Reform DAO (RFRM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Reform DAO (RFRM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 22.60M $ 22.60M $ 22.60M Povijesni maksimum: $ 0.6799 $ 0.6799 $ 0.6799 Povijesni minimum: $ 0.02226588832337275 $ 0.02226588832337275 $ 0.02226588832337275 Trenutna cijena: $ 0.0226 $ 0.0226 $ 0.0226 Saznajte više o cijeni Reform DAO (RFRM)

Reform DAO (RFRM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Reform DAO (RFRM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RFRM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RFRM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

