Što je Radio Caca (RACA)

RACA (USM.WORLD), a web3 ecosystem initiated by Maye Musk NFT Dog community. Over 3.7 million units of BNB Coins (2 billion USD equivalent) of trading volume was recorded in 9 months from Maye Musk NFT and derivative NFTs, including game characters and virtual lands. Backed by OKX Ventures and Consensys Mesh Tachyon (parent company of MetaMask), it has one of the biggest web3 communities over 29 fanbase regions, 665k followers on Twitter, 510k on Telegram, and 68k on Discord. USM is also the web3 central for virtual headquarters and social spaces for partners include - BNB Chain, Huobi, Kucoin, Bybit, Bitget, LBank, OKC, Dodo, MEXC, BSC News, Element Market, and Miami NFT Week etc.

Radio Caca (RACA) Tokenomika

Koliko Radio Caca (RACA) vrijedi danas? Cijena RACA uživo u USD je 0.0000533 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena RACA u USD? $ 0.0000533 . Kolika je tržišna kapitalizacija Radio Caca? Tržišna kapitalizacija za RACA je -- USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za RACA? Količina u optjecaju za RACA je -- USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RACA? RACA je postigao ATH cijenu od -- USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RACA? RACA je vidio ATL cijenu od -- USD . Koliki je obujam trgovanja za RACA? 24-satni obujam trgovanja za RACA je $ 112.24K USD .

