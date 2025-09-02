Više o RACA

Radio Caca Logotip

Radio Caca Cijena(RACA)

1 RACA u USD cijena uživo:

$0.00005329
-0.29%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Radio Caca (RACA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:09:30 (UTC+8)

Radio Caca (RACA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00005269
24-satna najniža cijena
$ 0.00005513
24-satna najviša cijena

$ 0.00005269
$ 0.00005513
--
--
+0.33%

-0.29%

-1.76%

-1.76%

Radio Caca (RACA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0000533. Tijekom protekla 24 sata, RACAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00005269 i najviše cijene $ 0.00005513, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RACA je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RACA se promijenio za +0.33% u posljednjih sat vremena, -0.29% u posljednjih 24 sata i -1.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Radio Caca (RACA)

$ 112.24K
$ 26.65M
--
500,000,000,000
2021-05-15 00:00:00

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Radio Caca je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 112.24K. Količina u optjecaju RACA je --, s ukupnom količinom od 500000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 26.65M.

Radio Caca (RACA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Radio Caca za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000000155-0.29%
30 dana$ -0.00000209-3.78%
60 dana$ -0.00000167-3.04%
90 dana$ -0.00002027-27.56%
Radio Caca promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u RACA od $ -0.000000155 (-0.29%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Radio Caca 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00000209 (-3.78%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Radio Caca 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u RACA od $ -0.00000167 (-3.04%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Radio Caca 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00002027 (-27.56%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Radio Caca (RACA)?

Pogledajte Radio Caca stranicu Povijest cijena sada.

Što je Radio Caca (RACA)

RACA (USM.WORLD), a web3 ecosystem initiated by Maye Musk NFT Dog community. Over 3.7 million units of BNB Coins (2 billion USD equivalent) of trading volume was recorded in 9 months from Maye Musk NFT and derivative NFTs, including game characters and virtual lands. Backed by OKX Ventures and Consensys Mesh Tachyon (parent company of MetaMask), it has one of the biggest web3 communities over 29 fanbase regions, 665k followers on Twitter, 510k on Telegram, and 68k on Discord. USM is also the web3 central for virtual headquarters and social spaces for partners include - BNB Chain, Huobi, Kucoin, Bybit, Bitget, LBank, OKC, Dodo, MEXC, BSC News, Element Market, and Miami NFT Week etc.

Radio Caca dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Radio Caca ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti RACA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Radio Caca na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Radio Caca učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Radio Caca Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Radio Caca (RACA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Radio Caca (RACA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Radio Caca.

Provjerite Radio Caca predviđanje cijene sada!

Radio Caca (RACA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Radio Caca (RACA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RACA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Radio Caca (RACA)

Tražiš kako kupiti Radio Caca? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Radio Caca na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Radio Caca Resurs

Za dublje razumijevanje Radio Caca, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Radio Caca web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Radio Caca

Koliko Radio Caca (RACA) vrijedi danas?
Cijena RACA uživo u USD je 0.0000533 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RACA u USD?
Trenutačna cijena RACA u USD je $ 0.0000533. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Radio Caca?
Tržišna kapitalizacija za RACA je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RACA?
Količina u optjecaju za RACA je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RACA?
RACA je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RACA?
RACA je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za RACA?
24-satni obujam trgovanja za RACA je $ 112.24K USD.
Hoće li RACA još narasti ove godine?
RACA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RACA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:09:30 (UTC+8)

