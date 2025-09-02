Radio Caca (RACA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0000533. Tijekom protekla 24 sata, RACAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00005269 i najviše cijene $ 0.00005513, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RACA je --, dok je najniža cijena svih vremena --.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RACA se promijenio za +0.33% u posljednjih sat vremena, -0.29% u posljednjih 24 sata i -1.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Radio Caca (RACA)
--
----
$ 112.24K
$ 112.24K$ 112.24K
$ 26.65M
$ 26.65M$ 26.65M
--
----
500,000,000,000
500,000,000,000 500,000,000,000
2021-05-15 00:00:00
BSC
Trenutačna tržišna kapitalizacija Radio Caca je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 112.24K. Količina u optjecaju RACA je --, s ukupnom količinom od 500000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 26.65M.
Radio Caca (RACA) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Radio Caca za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.000000155
-0.29%
30 dana
$ -0.00000209
-3.78%
60 dana
$ -0.00000167
-3.04%
90 dana
$ -0.00002027
-27.56%
Radio Caca promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u RACA od $ -0.000000155 (-0.29%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Radio Caca 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00000209 (-3.78%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Radio Caca 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u RACA od $ -0.00000167 (-3.04%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Radio Caca 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00002027 (-27.56%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Radio Caca (RACA)?
RACA (USM.WORLD), a web3 ecosystem initiated by Maye Musk NFT Dog community. Over 3.7 million units of BNB Coins (2 billion USD equivalent) of trading volume was recorded in 9 months from Maye Musk NFT and derivative NFTs, including game characters and virtual lands.
Backed by OKX Ventures and Consensys Mesh Tachyon (parent company of MetaMask), it has one of the biggest web3 communities over 29 fanbase regions, 665k followers on Twitter, 510k on Telegram, and 68k on Discord. USM is also the web3 central for virtual headquarters and social spaces for partners include - BNB Chain, Huobi, Kucoin, Bybit, Bitget, LBank, OKC, Dodo, MEXC, BSC News, Element Market, and Miami NFT Week etc.
Radio Caca dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Radio Caca ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti RACA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Radio Caca na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Radio Caca učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Radio Caca Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Radio Caca (RACA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Radio Caca (RACA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Radio Caca.
Razumijevanje tokenomike Radio Caca (RACA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RACA opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Radio Caca (RACA)
Tražiš kako kupiti Radio Caca? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Radio Caca na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.