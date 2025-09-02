Više o PHB

PHB Informacije o cijeni

PHB Bijela knjiga

PHB Službena web stranica

PHB Tokenomija

PHB Prognoza cijena

PHB Povijest

Vodič za kupnju PHB

Konverter PHB u fiducijarnu valutu

PHB Spot trgovanje

PHB USDT-M terminski ugovori

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Phoenix Global Logotip

Phoenix Global Cijena(PHB)

1 PHB u USD cijena uživo:

$0.5189
$0.5189$0.5189
-1.77%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Phoenix Global (PHB)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:06:35 (UTC+8)

Phoenix Global (PHB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.5055
$ 0.5055$ 0.5055
24-satna najniža cijena
$ 0.5509
$ 0.5509$ 0.5509
24-satna najviša cijena

$ 0.5055
$ 0.5055$ 0.5055

$ 0.5509
$ 0.5509$ 0.5509

$ 4.094629014078536
$ 4.094629014078536$ 4.094629014078536

$ 0.06654096148398123
$ 0.06654096148398123$ 0.06654096148398123

+0.19%

-1.77%

+0.93%

+0.93%

Phoenix Global (PHB) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.5196. Tijekom protekla 24 sata, PHBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.5055 i najviše cijene $ 0.5509, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PHB je $ 4.094629014078536, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.06654096148398123.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PHB se promijenio za +0.19% u posljednjih sat vremena, -1.77% u posljednjih 24 sata i +0.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Phoenix Global (PHB)

No.732

$ 30.34M
$ 30.34M$ 30.34M

$ 846.29K
$ 846.29K$ 846.29K

$ 33.25M
$ 33.25M$ 33.25M

58.38M
58.38M 58.38M

64,000,000
64,000,000 64,000,000

58,384,361.61135277
58,384,361.61135277 58,384,361.61135277

91.22%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Phoenix Global je $ 30.34M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 846.29K. Količina u optjecaju PHB je 58.38M, s ukupnom količinom od 58384361.61135277. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 33.25M.

Phoenix Global (PHB) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Phoenix Global za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00935-1.77%
30 dana$ +0.0132+2.60%
60 dana$ +0.0848+19.50%
90 dana$ -0.021-3.89%
Phoenix Global promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u PHB od $ -0.00935 (-1.77%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Phoenix Global 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0132 (+2.60%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Phoenix Global 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PHB od $ +0.0848 (+19.50%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Phoenix Global 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.021 (-3.89%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Phoenix Global (PHB)?

Pogledajte Phoenix Global stranicu Povijest cijena sada.

Što je Phoenix Global (PHB)

Phoenix Global is built for the enterprise, with the consumer in mind. Rapidly develop and deploy decentralized consumer apps built to scale, and fit within the existing customer experience.

Phoenix Global dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Phoenix Global ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti PHB dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Phoenix Global na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Phoenix Global učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Phoenix Global Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Phoenix Global (PHB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Phoenix Global (PHB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Phoenix Global.

Provjerite Phoenix Global predviđanje cijene sada!

Phoenix Global (PHB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Phoenix Global (PHB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PHB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Phoenix Global (PHB)

Tražiš kako kupiti Phoenix Global? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Phoenix Global na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

PHB u lokalnim valutama

1 Phoenix Global(PHB) u VND
13,673.274
1 Phoenix Global(PHB) u AUD
A$0.789792
1 Phoenix Global(PHB) u GBP
0.379308
1 Phoenix Global(PHB) u EUR
0.44166
1 Phoenix Global(PHB) u USD
$0.5196
1 Phoenix Global(PHB) u MYR
RM2.192712
1 Phoenix Global(PHB) u TRY
21.376344
1 Phoenix Global(PHB) u JPY
¥76.3812
1 Phoenix Global(PHB) u ARS
ARS$715.702236
1 Phoenix Global(PHB) u RUB
41.869368
1 Phoenix Global(PHB) u INR
45.755976
1 Phoenix Global(PHB) u IDR
Rp8,518.031424
1 Phoenix Global(PHB) u KRW
724.68612
1 Phoenix Global(PHB) u PHP
29.684748
1 Phoenix Global(PHB) u EGP
￡E.25.216188
1 Phoenix Global(PHB) u BRL
R$2.821428
1 Phoenix Global(PHB) u CAD
C$0.711852
1 Phoenix Global(PHB) u BDT
63.146988
1 Phoenix Global(PHB) u NGN
795.710244
1 Phoenix Global(PHB) u COP
$2,086.744776
1 Phoenix Global(PHB) u ZAR
R.9.14496
1 Phoenix Global(PHB) u UAH
21.527028
1 Phoenix Global(PHB) u VES
Bs75.8616
1 Phoenix Global(PHB) u CLP
$502.9728
1 Phoenix Global(PHB) u PKR
Rs147.441696
1 Phoenix Global(PHB) u KZT
280.105968
1 Phoenix Global(PHB) u THB
฿16.788276
1 Phoenix Global(PHB) u TWD
NT$15.920544
1 Phoenix Global(PHB) u AED
د.إ1.906932
1 Phoenix Global(PHB) u CHF
Fr0.41568
1 Phoenix Global(PHB) u HKD
HK$4.047684
1 Phoenix Global(PHB) u AMD
֏198.77298
1 Phoenix Global(PHB) u MAD
.د.م4.666008
1 Phoenix Global(PHB) u MXN
$9.69054
1 Phoenix Global(PHB) u SAR
ريال1.9485
1 Phoenix Global(PHB) u PLN
1.891344
1 Phoenix Global(PHB) u RON
лв2.249868
1 Phoenix Global(PHB) u SEK
kr4.879044
1 Phoenix Global(PHB) u BGN
лв0.867732
1 Phoenix Global(PHB) u HUF
Ft175.479312
1 Phoenix Global(PHB) u CZK
10.844052
1 Phoenix Global(PHB) u KWD
د.ك0.158478
1 Phoenix Global(PHB) u ILS
1.74066
1 Phoenix Global(PHB) u AOA
Kz473.651772
1 Phoenix Global(PHB) u BHD
.د.ب0.1958892
1 Phoenix Global(PHB) u BMD
$0.5196
1 Phoenix Global(PHB) u DKK
kr3.309852
1 Phoenix Global(PHB) u HNL
L13.618716
1 Phoenix Global(PHB) u MUR
23.79768
1 Phoenix Global(PHB) u NAD
$9.14496
1 Phoenix Global(PHB) u NOK
kr5.190804
1 Phoenix Global(PHB) u NZD
$0.878124
1 Phoenix Global(PHB) u PAB
B/.0.5196
1 Phoenix Global(PHB) u PGK
K2.197908
1 Phoenix Global(PHB) u QAR
ر.ق1.89654
1 Phoenix Global(PHB) u RSD
дин.52.027548

Phoenix Global Resurs

Za dublje razumijevanje Phoenix Global, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Phoenix Global web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Phoenix Global

Koliko Phoenix Global (PHB) vrijedi danas?
Cijena PHB uživo u USD je 0.5196 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PHB u USD?
Trenutačna cijena PHB u USD je $ 0.5196. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Phoenix Global?
Tržišna kapitalizacija za PHB je $ 30.34M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PHB?
Količina u optjecaju za PHB je 58.38M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PHB?
PHB je postigao ATH cijenu od 4.094629014078536 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PHB?
PHB je vidio ATL cijenu od 0.06654096148398123 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PHB?
24-satni obujam trgovanja za PHB je $ 846.29K USD.
Hoće li PHB još narasti ove godine?
PHB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PHB predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:06:35 (UTC+8)

Phoenix Global (PHB) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

PHB u USD kalkulator

Iznos

PHB
PHB
USD
USD

1 PHB = 0.5195 USD

Trgujte PHB

PHBUSDT
$0.5189
$0.5189$0.5189
-1.81%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine