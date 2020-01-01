Phoenix Global (PHB) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Phoenix Global (PHB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Phoenix Global (PHB) Informacije Phoenix Global is built for the enterprise, with the consumer in mind. Rapidly develop and deploy decentralized consumer apps built to scale, and fit within the existing customer experience. Službena web stranica: https://www.phoenix.global/ Bijela knjiga: https://static.phoenix.global/Phoenix_Global_Whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://bscscan.com/address/0x0409633A72D846fc5BBe2f98D88564D35987904D Kupi PHB odmah!

Phoenix Global (PHB) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Phoenix Global (PHB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 30.71M $ 30.71M $ 30.71M Ukupna količina: $ 58.44M $ 58.44M $ 58.44M Količina u optjecaju: $ 58.44M $ 58.44M $ 58.44M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 33.63M $ 33.63M $ 33.63M Povijesni maksimum: $ 4.1358 $ 4.1358 $ 4.1358 Povijesni minimum: $ 0.06654096148398123 $ 0.06654096148398123 $ 0.06654096148398123 Trenutna cijena: $ 0.5255 $ 0.5255 $ 0.5255 Saznajte više o cijeni Phoenix Global (PHB)

Phoenix Global (PHB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Phoenix Global (PHB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PHB tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PHB tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PHB tokena, istražite PHB cijenu tokena uživo!

Kako kupiti PHB Jeste li zainteresirani za dodavanje Phoenix Global (PHB) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje PHB, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati PHB na MEXC-u odmah!

Phoenix Global (PHB) Povijest cijena Analiza povijesti cijena PHB pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite PHB povijest cijena odmah!

PHB Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PHB? Naša PHB stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PHB predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!