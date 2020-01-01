Phoenix Global (PHB) Tokenomika

Phoenix Global (PHB) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Phoenix Global (PHB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Phoenix Global (PHB) Informacije

Phoenix Global is built for the enterprise, with the consumer in mind. Rapidly develop and deploy decentralized consumer apps built to scale, and fit within the existing customer experience.

Službena web stranica:
https://www.phoenix.global/
Bijela knjiga:
https://static.phoenix.global/Phoenix_Global_Whitepaper.pdf
Istraživač blokova:
https://bscscan.com/address/0x0409633A72D846fc5BBe2f98D88564D35987904D

Phoenix Global (PHB) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Phoenix Global (PHB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 30.71M
Ukupna količina:
$ 58.44M
Količina u optjecaju:
$ 58.44M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 33.63M
Povijesni maksimum:
$ 4.1358
Povijesni minimum:
$ 0.06654096148398123
Trenutna cijena:
$ 0.5255
Phoenix Global (PHB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Phoenix Global (PHB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj PHB tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja PHB tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku PHB tokena, istražite PHB cijenu tokena uživo!

Kako kupiti PHB

Jeste li zainteresirani za dodavanje Phoenix Global (PHB) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje PHB, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Phoenix Global (PHB) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena PHB pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

PHB Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide PHB? Naša PHB stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.