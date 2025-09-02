Više o PAID

PAID Network Cijena(PAID)

$0.0208
-1.42%1D
Grafikon aktualnih cijena PAID Network (PAID)
PAID Network (PAID) Informacije o cijeni (USD)

$ 0.0206
24-satna najniža cijena
$ 0.0216
24-satna najviša cijena

$ 0.0206
$ 0.0216
$ 6.38388509
$ 0
-1.43%

-1.42%

-3.26%

-3.26%

PAID Network (PAID) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0208. Tijekom protekla 24 sata, PAIDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0206 i najviše cijene $ 0.0216, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PAID je $ 6.38388509, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PAID se promijenio za -1.43% u posljednjih sat vremena, -1.42% u posljednjih 24 sata i -3.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PAID Network (PAID)

No.1115

$ 10.71M
$ 54.16K
$ 12.37M
514.70M
594,717,456
589,686,914.6
86.54%

BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija PAID Network je $ 10.71M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 54.16K. Količina u optjecaju PAID je 514.70M, s ukupnom količinom od 589686914.6. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.37M.

PAID Network (PAID) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena PAID Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0003-1.42%
30 dana$ +0.0025+13.66%
60 dana$ +0.0006+2.97%
90 dana$ -0.0008-3.71%
PAID Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u PAID od $ -0.0003 (-1.42%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

PAID Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0025 (+13.66%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

PAID Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PAID od $ +0.0006 (+2.97%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

PAID Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0008 (-3.71%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena PAID Network (PAID)?

Pogledajte PAID Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je PAID Network (PAID)

PAID is a Decentralised Crowdfunding Platform with the mission to provide highly vetted projects and founders bringing brilliant ideas with crowd-sourced funding for the benefit of all and particularly in terms of transparency, security and efficiency.

PAID Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje PAID Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti PAID dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o PAID Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje PAID Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

PAID Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će PAID Network (PAID) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših PAID Network (PAID) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za PAID Network.

Provjerite PAID Network predviđanje cijene sada!

PAID Network (PAID) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike PAID Network (PAID) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PAID opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti PAID Network (PAID)

Tražiš kako kupiti PAID Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti PAID Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

PAID u lokalnim valutama

1 PAID Network(PAID) u VND
547.352
1 PAID Network(PAID) u AUD
A$0.031616
1 PAID Network(PAID) u GBP
0.015184
1 PAID Network(PAID) u EUR
0.01768
1 PAID Network(PAID) u USD
$0.0208
1 PAID Network(PAID) u MYR
RM0.087776
1 PAID Network(PAID) u TRY
0.855712
1 PAID Network(PAID) u JPY
¥3.0576
1 PAID Network(PAID) u ARS
ARS$28.650128
1 PAID Network(PAID) u RUB
1.675856
1 PAID Network(PAID) u INR
1.830192
1 PAID Network(PAID) u IDR
Rp340.983552
1 PAID Network(PAID) u KRW
28.9692
1 PAID Network(PAID) u PHP
1.188096
1 PAID Network(PAID) u EGP
￡E.1.009424
1 PAID Network(PAID) u BRL
R$0.112944
1 PAID Network(PAID) u CAD
C$0.028496
1 PAID Network(PAID) u BDT
2.527824
1 PAID Network(PAID) u NGN
31.852912
1 PAID Network(PAID) u COP
$83.534048
1 PAID Network(PAID) u ZAR
R.0.36608
1 PAID Network(PAID) u UAH
0.860496
1 PAID Network(PAID) u VES
Bs3.0368
1 PAID Network(PAID) u CLP
$20.176
1 PAID Network(PAID) u PKR
Rs5.893888
1 PAID Network(PAID) u KZT
11.194768
1 PAID Network(PAID) u THB
฿0.671632
1 PAID Network(PAID) u TWD
NT$0.636896
1 PAID Network(PAID) u AED
د.إ0.076336
1 PAID Network(PAID) u CHF
Fr0.01664
1 PAID Network(PAID) u HKD
HK$0.162032
1 PAID Network(PAID) u AMD
֏7.951008
1 PAID Network(PAID) u MAD
.د.م0.186784
1 PAID Network(PAID) u MXN
$0.387712
1 PAID Network(PAID) u SAR
ريال0.078
1 PAID Network(PAID) u PLN
0.075504
1 PAID Network(PAID) u RON
лв0.090064
1 PAID Network(PAID) u SEK
kr0.195312
1 PAID Network(PAID) u BGN
лв0.034528
1 PAID Network(PAID) u HUF
Ft7.017504
1 PAID Network(PAID) u CZK
0.43368
1 PAID Network(PAID) u KWD
د.ك0.006344
1 PAID Network(PAID) u ILS
0.06968
1 PAID Network(PAID) u AOA
Kz18.960656
1 PAID Network(PAID) u BHD
.د.ب0.0078208
1 PAID Network(PAID) u BMD
$0.0208
1 PAID Network(PAID) u DKK
kr0.132496
1 PAID Network(PAID) u HNL
L0.544128
1 PAID Network(PAID) u MUR
0.95264
1 PAID Network(PAID) u NAD
$0.365248
1 PAID Network(PAID) u NOK
kr0.207792
1 PAID Network(PAID) u NZD
$0.035152
1 PAID Network(PAID) u PAB
B/.0.0208
1 PAID Network(PAID) u PGK
K0.087984
1 PAID Network(PAID) u QAR
ر.ق0.075712
1 PAID Network(PAID) u RSD
дин.2.08104

PAID Network Resurs

Za dublje razumijevanje PAID Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena PAID Network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o PAID Network

Koliko PAID Network (PAID) vrijedi danas?
Cijena PAID uživo u USD je 0.0208 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PAID u USD?
Trenutačna cijena PAID u USD je $ 0.0208. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija PAID Network?
Tržišna kapitalizacija za PAID je $ 10.71M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PAID?
Količina u optjecaju za PAID je 514.70M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PAID?
PAID je postigao ATH cijenu od 6.38388509 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PAID?
PAID je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PAID?
24-satni obujam trgovanja za PAID je $ 54.16K USD.
Hoće li PAID još narasti ove godine?
PAID mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PAID predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:24:51 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

