PAID is a Decentralised Crowdfunding Platform with the mission to provide highly vetted projects and founders bringing brilliant ideas with crowd-sourced funding for the benefit of all and particularly in terms of transparency, security and efficiency.

PAID Network (PAID) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike PAID Network (PAID) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o PAID Network Koliko PAID Network (PAID) vrijedi danas? Cijena PAID uživo u USD je 0.0208 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena PAID u USD? $ 0.0208 . Provjerite Trenutačna cijena PAID u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija PAID Network? Tržišna kapitalizacija za PAID je $ 10.71M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za PAID? Količina u optjecaju za PAID je 514.70M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PAID? PAID je postigao ATH cijenu od 6.38388509 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PAID? PAID je vidio ATL cijenu od 0 USD . Koliki je obujam trgovanja za PAID? 24-satni obujam trgovanja za PAID je $ 54.16K USD . Hoće li PAID još narasti ove godine? PAID mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PAID predviđanje cijene za detaljniju analizu.

PAID Network (PAID) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8) Vrsta Informacije 09-01 20:12:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million 09-01 17:35:00 Ažuriranja industrije Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range 09-01 16:14:00 Ažuriranja industrije U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August 09-01 12:12:00 Ažuriranja industrije Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5% 09-01 09:42:00 Ekonomski podaci The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4% 08-31 18:55:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

