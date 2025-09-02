PAID Network (PAID) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0208. Tijekom protekla 24 sata, PAIDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0206 i najviše cijene $ 0.0216, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PAID je $ 6.38388509, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PAID se promijenio za -1.43% u posljednjih sat vremena, -1.42% u posljednjih 24 sata i -3.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu PAID Network (PAID)
$ 10.71M
$ 54.16K
$ 12.37M
514.70M
594,717,456
589,686,914.6
86.54%
BASE
Trenutačna tržišna kapitalizacija PAID Network je $ 10.71M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 54.16K. Količina u optjecaju PAID je 514.70M, s ukupnom količinom od 589686914.6. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.37M.
PAID Network (PAID) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena PAID Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0003
-1.42%
30 dana
$ +0.0025
+13.66%
60 dana
$ +0.0006
+2.97%
90 dana
$ -0.0008
-3.71%
PAID Network promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u PAID od $ -0.0003 (-1.42%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
PAID Network 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0025 (+13.66%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
PAID Network 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PAID od $ +0.0006 (+2.97%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
PAID Network 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0008 (-3.71%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
PAID is a Decentralised Crowdfunding Platform with the mission to provide highly vetted projects and founders bringing brilliant ideas with crowd-sourced funding for the benefit of all and particularly in terms of transparency, security and efficiency.
