Graphite Cijena danas

Trenutačna cijena Graphite (GP) danas je $ 0.2251, s promjenom od 0.22% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GP u USD je $ 0.2251 po GP.

Graphite trenutačno je na #1171 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 7.58M, s količinom u optjecaju od 33.66M GP. Tijekom posljednja 24 sata, GP trgovao je između $ 0.2097 (niska) i $ 0.2292 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 6.974056528051682, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.027421874976476645.

U kratkoročnim performansama, GP se kretao -0.45% u posljednjem satu i -15.41% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 55.09K.

Informacije o tržištu Graphite (GP)

Poredak No.1171 Tržišna kapitalizacija $ 7.58M$ 7.58M $ 7.58M Obujam (24 sata) $ 55.09K$ 55.09K $ 55.09K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 13.36M$ 13.36M $ 13.36M Količina u optjecaju 33.66M 33.66M 33.66M Ukupna količina 59,335,016.88014911 59,335,016.88014911 59,335,016.88014911 Javni blockchain SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Graphite je $ 7.58M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 55.09K. Količina u optjecaju GP je 33.66M, s ukupnom količinom od 59335016.88014911. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.36M.