PAID is a Decentralised Crowdfunding Platform with the mission to provide highly vetted projects and founders bringing brilliant ideas with crowd-sourced funding for the benefit of all and particularly in terms of transparency, security and efficiency.

PoredakNo.1173

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.01%

Količina u optjecaju514,699,292.1

Maksimalna količina594,717,456

Ukupna količina589,686,914.6

Stopa optjecaja0.8654%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena6.38388509,2021-02-18

Najniža cijena0,2021-06-16

Javni blockchainBASE

