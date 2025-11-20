Dust Cijena danas

Trenutačna cijena Dust (DUST) danas je $ 0.001867, s promjenom od 11.34% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DUST u USD je $ 0.001867 po DUST.

Dust trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- DUST. Tijekom posljednja 24 sata, DUST trgovao je između $ 0.0017 (niska) i $ 0.002402 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, DUST se kretao -3.02% u posljednjem satu i +20.91% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 72.36K.

Informacije o tržištu Dust (DUST)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 72.36K$ 72.36K $ 72.36K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina ---- -- Javni blockchain BSC

