Pumpfun Pepe Cijena danas

Trenutačna cijena Pumpfun Pepe (PFP) danas je $ 0.001713, s promjenom od 2.64% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PFP u USD je $ 0.001713 po PFP.

Pumpfun Pepe trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- PFP. Tijekom posljednja 24 sata, PFP trgovao je između $ 0.001409 (niska) i $ 0.001815 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, PFP se kretao +3.19% u posljednjem satu i -5.83% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 51.28K.

Informacije o tržištu Pumpfun Pepe (PFP)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 51.28K$ 51.28K $ 51.28K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina ---- -- Javni blockchain SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pumpfun Pepe je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 51.28K. Količina u optjecaju PFP je --, s ukupnom količinom od --. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je --.