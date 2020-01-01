PAID Network (PAID) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u PAID Network (PAID), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

PAID Network (PAID) Informacije PAID is a Decentralised Crowdfunding Platform with the mission to provide highly vetted projects and founders bringing brilliant ideas with crowd-sourced funding for the benefit of all and particularly in terms of transparency, security and efficiency. Službena web stranica: https://paidnetwork.com/ Istraživač blokova: https://basescan.org/token/0x655a51e6803faf50d4ace80fa501af2f29c856cf Kupi PAID odmah!

PAID Network (PAID) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za PAID Network (PAID), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 10.65M $ 10.65M $ 10.65M Ukupna količina: $ 589.69M $ 589.69M $ 589.69M Količina u optjecaju: $ 514.70M $ 514.70M $ 514.70M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 12.31M $ 12.31M $ 12.31M Povijesni maksimum: $ 0.183 $ 0.183 $ 0.183 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0207 $ 0.0207 $ 0.0207 Saznajte više o cijeni PAID Network (PAID)

PAID Network (PAID) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike PAID Network (PAID) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PAID tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PAID tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PAID tokena, istražite PAID cijenu tokena uživo!

