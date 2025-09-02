Više o MX

MX Token Logotip

MX Token Cijena(MX)

1 MX u USD cijena uživo:

$2.5647
-1.93%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena MX Token (MX)
MX Token (MX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 2.516
24-satna najniža cijena
$ 2.6479
24-satna najviša cijena

$ 2.516
$ 2.6479
$ 5.85335603455073
$ 0.0420566690384
+0.45%

-1.93%

-3.87%

-3.87%

MX Token (MX) cijena u stvarnom vremenu je $ 2.5647. Tijekom protekla 24 sata, MXtrgovalo je između najniže cijene $ 2.516 i najviše cijene $ 2.6479, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MX je $ 5.85335603455073, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0420566690384.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MX se promijenio za +0.45% u posljednjih sat vremena, -1.93% u posljednjih 24 sata i -3.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MX Token (MX)

No.149

$ 237.87M
$ 4.35M
$ 2.56B
92.75M
1,000,000,000
416,185,834
9.27%

0.01%

2018-06-30 00:00:00

$ 0.0092
ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija MX Token je $ 237.87M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 4.35M. Količina u optjecaju MX je 92.75M, s ukupnom količinom od 416185834. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.56B.

MX Token (MX) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena MX Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.050473-1.93%
30 dana$ +0.3833+17.57%
60 dana$ +0.1758+7.35%
90 dana$ -0.0965-3.63%
MX Token promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u MX od $ -0.050473 (-1.93%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

MX Token 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.3833 (+17.57%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

MX Token 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MX od $ +0.1758 (+7.35%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

MX Token 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0965 (-3.63%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena MX Token (MX)?

Pogledajte MX Token stranicu Povijest cijena sada.

Što je MX Token (MX)

MX TOKEN (MX) is a decentralized digital asset developed by the MEXC platform based on the Ethereum blockchain. As MEXC’s native token, its main purpose is to provide users with a safe and stable trading experience, and to become an industry leader. MX holders are entitled to a number of benefits at MEXC, such as rewards for holding MX, voting and receiving discounted subscriptions, and getting free airdrops for voting on new listings.

MX Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje MX Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti MX dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o MX Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje MX Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

MX Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će MX Token (MX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših MX Token (MX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za MX Token.

Provjerite MX Token predviđanje cijene sada!

MX Token (MX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike MX Token (MX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti MX Token (MX)

Tražiš kako kupiti MX Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti MX Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

MX u lokalnim valutama

1 MX Token(MX) u VND
67,490.0805
1 MX Token(MX) u AUD
A$3.898344
1 MX Token(MX) u GBP
1.872231
1 MX Token(MX) u EUR
2.179995
1 MX Token(MX) u USD
$2.5647
1 MX Token(MX) u MYR
RM10.823034
1 MX Token(MX) u TRY
105.511758
1 MX Token(MX) u JPY
¥377.0109
1 MX Token(MX) u ARS
ARS$3,532.643427
1 MX Token(MX) u RUB
206.637879
1 MX Token(MX) u INR
225.6936
1 MX Token(MX) u IDR
Rp42,044.255568
1 MX Token(MX) u KRW
3,576.98709
1 MX Token(MX) u PHP
146.495664
1 MX Token(MX) u EGP
￡E.124.439244
1 MX Token(MX) u BRL
R$13.926321
1 MX Token(MX) u CAD
C$3.513639
1 MX Token(MX) u BDT
311.687991
1 MX Token(MX) u NGN
3,927.555933
1 MX Token(MX) u COP
$10,299.989082
1 MX Token(MX) u ZAR
R.45.190014
1 MX Token(MX) u UAH
106.101639
1 MX Token(MX) u VES
Bs374.4462
1 MX Token(MX) u CLP
$2,487.759
1 MX Token(MX) u PKR
Rs726.733392
1 MX Token(MX) u KZT
1,380.347187
1 MX Token(MX) u THB
฿82.865457
1 MX Token(MX) u TWD
NT$78.556761
1 MX Token(MX) u AED
د.إ9.412449
1 MX Token(MX) u CHF
Fr2.05176
1 MX Token(MX) u HKD
HK$19.979013
1 MX Token(MX) u AMD
֏980.382222
1 MX Token(MX) u MAD
.د.م23.031006
1 MX Token(MX) u MXN
$47.831655
1 MX Token(MX) u SAR
ريال9.617625
1 MX Token(MX) u PLN
9.309861
1 MX Token(MX) u RON
лв11.105151
1 MX Token(MX) u SEK
kr24.082533
1 MX Token(MX) u BGN
лв4.283049
1 MX Token(MX) u HUF
Ft864.970722
1 MX Token(MX) u CZK
53.448348
1 MX Token(MX) u KWD
د.ك0.7822335
1 MX Token(MX) u ILS
8.591745
1 MX Token(MX) u AOA
Kz2,337.903579
1 MX Token(MX) u BHD
.د.ب0.9668919
1 MX Token(MX) u BMD
$2.5647
1 MX Token(MX) u DKK
kr16.337139
1 MX Token(MX) u HNL
L67.092552
1 MX Token(MX) u MUR
117.46326
1 MX Token(MX) u NAD
$45.036132
1 MX Token(MX) u NOK
kr25.621353
1 MX Token(MX) u NZD
$4.334343
1 MX Token(MX) u PAB
B/.2.5647
1 MX Token(MX) u PGK
K10.848681
1 MX Token(MX) u QAR
ر.ق9.335508
1 MX Token(MX) u RSD
дин.256.521294

MX Token Resurs

Za dublje razumijevanje MX Token, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena MX Token web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o MX Token

Koliko MX Token (MX) vrijedi danas?
Cijena MX uživo u USD je 2.5647 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MX u USD?
Trenutačna cijena MX u USD je $ 2.5647. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija MX Token?
Tržišna kapitalizacija za MX je $ 237.87M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MX?
Količina u optjecaju za MX je 92.75M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MX?
MX je postigao ATH cijenu od 5.85335603455073 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MX?
MX je vidio ATL cijenu od 0.0420566690384 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MX?
24-satni obujam trgovanja za MX je $ 4.35M USD.
Hoće li MX još narasti ove godine?
MX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
MX Token (MX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

