MX

MX TOKEN (MX) is a decentralized digital asset developed by the MEXC platform based on the Ethereum blockchain. As MEXC’s native token, its main purpose is to provide users with a safe and stable trading experience, and to become an industry leader. MX holders are entitled to a number of benefits at MEXC, such as rewards for holding MX, voting and receiving discounted subscriptions, and getting free airdrops for voting on new listings.

ImeMX

PoredakNo.149

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio0.0001%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)11.10%

Količina u optjecaju92,748,334

Maksimalna količina1,000,000,000

Ukupna količina416,185,834

Stopa optjecaja0.0927%

Datum izdavanja2018-06-30 00:00:00

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana0.0092 USDT

Najviša vrijednost svih vremena5.85335603455073,2024-04-09

Najniža cijena0.0420566690384,2019-11-25

Javni blockchainETH

