MX Token (MX) Tokenomika

MX TOKEN (MX) is a decentralized digital asset developed by the MEXC platform based on the Ethereum blockchain. As MEXC's native token, its main purpose is to provide users with a safe and stable trading experience, and to become an industry leader. MX holders are entitled to a number of benefits at MEXC, such as rewards for holding MX, voting and receiving discounted subscriptions, and getting free airdrops for voting on new listings.

MX Token (MX) Tokenomika i analiza cijena Tržišna kapitalizacija: $ 246.56M Ukupna količina: $ 416.19M Količina u optjecaju: $ 92.75M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.66B Povijesni maksimum: $ 5.858 Povijesni minimum: $ 0.0420566690384 Trenutna cijena: $ 2.6584

Detaljna struktura tokena MX Token(MX) Detaljnije istražite kako se MX tokeni izdaju, dodjeljuju i otključavaju. Ovaj odjeljak ističe ključne aspekte ekonomske strukture tokena: korisnost, poticaje i stjecanje prava. Overview MX Token (MX) is the native utility token of the MEXC exchange ecosystem. Its token economics are designed to incentivize participation, support ecosystem growth, and ensure long-term alignment among stakeholders. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms. Issuance Mechanism Total Supply: The total supply of MX Token is fixed and capped, with no further increases planned.

The total supply of MX Token is fixed and capped, with no further increases planned. Issuance Model: MX Token was initially distributed through a combination of pre-distribution (private sales, team, foundation, marketing) and ongoing mining incentives (transaction mining). Allocation Mechanism Allocation Category Percentage of Total Supply Description Pre-distribution 49% Early supporters, strategic partners, team, foundation, private sales, marketing/operations Transaction Mining 51% Daily incentives for users participating in transaction mining Pre-distribution Breakdown: Early Supporters: 5% Strategic Partners: 4% Team and Platform: 12% Foundation: 18% Private Sales: 9% Marketing & Operations: 1%

Transaction Mining: 51% of the total supply is released daily to incentivize user participation in the exchange ecosystem. Usage and Incentive Mechanism Utility: MX Token is primarily used within the MEXC ecosystem for: Trading fee discounts Participation in token sales and launchpad events Staking and earning rewards Governance and voting on platform proposals

MX Token is primarily used within the MEXC ecosystem for: Incentives: Users are rewarded with MX Tokens for trading activity (transaction mining), staking, and participating in ecosystem initiatives. Locking Mechanism Pre-distribution Locking: Tokens allocated during pre-distribution are subject to a daily unlocking schedule, ensuring gradual release into circulation.

Tokens allocated during pre-distribution are subject to a daily unlocking schedule, ensuring gradual release into circulation. Transaction Mining: Tokens earned through transaction mining are distributed daily, with no additional lock-up unless specified by the platform for specific campaigns or products. Unlocking Time Allocation Category Unlocking Schedule Pre-distribution Unlocked daily in proportion to transaction mining Private Sale (10% of 9%) Pre-released before the rest of pre-distribution Transaction Mining Distributed daily as users participate Unlocking Ratio: The number of tokens distributed as part of pre-distribution (49% of total issuance) is unlocked daily according to the ratio of 49:51 (pre-distribution:transaction mining).

The number of tokens distributed as part of pre-distribution (49% of total issuance) is unlocked daily according to the ratio of 49:51 (pre-distribution:transaction mining). Private Sale Pre-release: 10% of the private sale allocation (0.9% of total supply) is released prior to the rest of the pre-distribution tokens. Summary Table Mechanism Details Issuance Fixed supply, initial pre-distribution + ongoing transaction mining Allocation 49% pre-distribution, 51% transaction mining Usage Trading fee discounts, staking, governance, launchpad participation Incentives Transaction mining rewards, staking rewards, ecosystem participation Locking Pre-distribution tokens unlocked daily; transaction mining tokens distributed daily Unlocking Daily, proportional to 49:51 ratio; private sale pre-release for 10% of private sale pool Implications and Analysis Gradual Unlocking: The daily unlocking mechanism for pre-distribution tokens, tied to transaction mining, helps prevent sudden large inflows of tokens into the market, supporting price stability and long-term alignment.

The daily unlocking mechanism for pre-distribution tokens, tied to transaction mining, helps prevent sudden large inflows of tokens into the market, supporting price stability and long-term alignment. Ecosystem Growth: The majority allocation to transaction mining incentivizes active participation and liquidity provision, fostering a vibrant exchange ecosystem.

The majority allocation to transaction mining incentivizes active participation and liquidity provision, fostering a vibrant exchange ecosystem. Stakeholder Alignment: Vesting and gradual unlocking for team and early supporters ensure long-term commitment and reduce the risk of early sell-offs.

Vesting and gradual unlocking for team and early supporters ensure long-term commitment and reduce the risk of early sell-offs. Utility-Driven Demand: MX Token’s use for trading discounts, governance, and launchpad access creates ongoing demand and utility, supporting its value proposition. Note: The above information is based on the most recent and comprehensive data available. For the latest updates or changes to MX Token’s tokenomics, always refer to official MEXC documentation and announcements.

MX Token (MX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike MX Token (MX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MX tokena, istražite MX cijenu tokena uživo!

MX Token (MX) Povijest cijena Analiza povijesti cijena MX pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

MX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MX? Naša MX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

